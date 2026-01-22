No entraron como pareja ni como amigos de siempre. Tampoco hubo historia previa que ordenara la escena. Sofía Gonet apareció en las cocinas de MasterChef Celebrity junto a Mernuel y, desde el primer cruce de miradas, quedó claro que no se trataba de una visita más ni de un acompañamiento protocolar.

La incomodidad inicial duró poco. Mientras se acomodaban en sus puestos, el clima fue mutando hacia algo más relajado, con gestos espontáneos y comentarios que escapaban a la dinámica habitual del programa. La confirmación llegó cuando Wanda Nara decidió poner en palabras lo que ya se percibía y preguntó sin rodeos qué vínculo los unía.

La respuesta descolocó al estudio. “La realidad es que es gracioso porque están todos con sus seres queridos, nosotros es nuestra primera cita”, lanzó Sofía Gonet, provocando risas y sorpresa generalizada. La frase no solo explicó la presencia de Mernuel, sino que resignificó toda la escena.

La historia detrás de ese encuentro también se aleja de cualquier relato romántico clásico. Según contó la influencer, el acercamiento nació de la manera más actual posible. “Nos tiramos unos fueguitos en historias y le dije primera cita, vení a cocinar conmigo a MasterChef”, explicó, dejando en claro que la propuesta fue directa y sin vueltas.

Lejos de paralizarlos, la exposición potenció la conexión. A medida que avanzaba la prueba, la dupla encontró ritmo, se entendió en la cocina y mostró una coordinación que no pasó inadvertida para el jurado. El resultado terminó de confirmar lo que flotaba en el aire: subieron al balcón y quedaron entre los mejores platos de la noche.

El momento también encontró a Sofía Gonet en una etapa personal distinta. Tras una relación muy expuesta con Homero Pettinato y posteriores cruces mediáticos, la influencer se mostró liviana, sin exigencias ni expectativas rígidas, algo que también quedó claro en su manera de hablar del vínculo.

En medio de bromas y observaciones ajenas, Sofía eligió definirse con sinceridad. “Yo soy muy migajera, no hace falta hacer nada para conquistarme”, dijo, desactivando cualquier lectura materialista y marcando una forma de vincularse más simple de lo que muchos imaginaban.

Wanda Nara, siempre atenta a los climas, sumó comentarios punzantes que tensaron la escena entre risas, pero no lograron opacar lo central: la química funcionó, la cocina acompañó y el resultado fue positivo. Sin anuncios formales ni promesas explícitas, la primera cita terminó con señales claras de continuidad. Es que la dupla debutó, se entendió en la cocina y llegó al balcón, por lo que La Reini aseguró que es concreta la posibilidad de una segunda vuelta. Pero más íntima, claro.