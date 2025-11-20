Neuquén será sede del primer congreso creativo, de marketing digital y comunicación de la Patagonia. “We Up – El Congreso” se realizará el viernes 22 de noviembre en el hotel Hilton Garden Inn y reunirá a más de 150 emprendedores, profesionales, marcas, pymes y equipos de comunicación de toda la región. Los organizadores, Pablo Quintero y Julieta Mantellini, se mostraron entusiasmados con la propuesta durante su visita al programa "Regalado Es Caro", que se emite por Versus Stream.

El evento busca convertirse en un punto de encuentro regional para quienes trabajan en creatividad, contenido, comunicación digital y marketing, en un contexto donde el sector crece de manera acelerada en Neuquén y alrededores. A diferencia de otros encuentros, “We Up” propone generar un espacio de networking real, pensado para que los emprendedores puedan conectar, grabar contenido, cerrar alianzas y encontrar nuevas oportunidades laborales y comerciales.

Pablo Quintero expresó que la organización de “We Up” supera todas las expectativas que tenían al comenzar. “Estamos muy emocionados porque esto nació como un proyecto chico y hoy vemos que la comunidad creativa de toda la Patagonia lo tomó como un punto de encuentro necesario. Ver la respuesta de las marcas, de los emprendedores y de la gente que quiere capacitarse nos llena de energía para seguir creciendo”, señaló.

Por su parte, Julieta Mantellini destacó el impacto regional que buscan generar con esta primera edición. “Nos pone felices traer a Neuquén un evento que antes solo se podía vivir en Buenos Aires u otras provincias. Queremos que quienes trabajan en redes, comunicación o marketing tengan acceso a formación de alto nivel sin tener que viajar. Sentimos que este es el comienzo de algo grande para toda la región”, afirmó con entusiasmo.

Durante la jornada habrá activaciones especiales y espacios interactivos para conectar con marcas y sponsors como Hilton Garden Inn, Mercado Libre, Cabify, Armando Medialunas, Alexa Cocina, Estudio Mamba y Único Vermouth, entre otros. El evento fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Neuquén y de Interés Legislativo por la Legislatura provincial, en reconocimiento a su aporte cultural y profesional.

Desde las 14, la agenda incluirá charlas y formación estratégica sobre tendencias 2025, creatividad, inteligencia artificial, construcción de marca y estrategias para potenciar negocios en redes sociales. Entre los speakers confirmados estarán Denisse Borg, Violeta Muñoz, Aldana Abadi, Agustina Silvero y referentes de Mercado Libre que compartirán claves de e-commerce.

Para la Patagonia, se trata de una oportunidad inédita: hasta ahora, quienes buscaban capacitación en comunicación o marketing digital debían viajar a Buenos Aires u otras provincias. Con “We Up”, Neuquén recibe por primera vez una experiencia profesional de alto nivel orientada al crecimiento del ecosistema creativo regional. Las últimas entradas generales continúan disponibles y pueden adquirirse a través de los canales oficiales del evento.