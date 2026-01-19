El nombre de Martín Demichelis y Evangelina Anderson quedó envuelto en una acusación de alto impacto que sacudió al mundo del espectáculo y el deporte. La información se conoció este lunes en el programa de streaming No damos abasto, donde Anamá Ferreira expuso al aire la existencia de un reclamo realizado por una exempleada doméstica.

Según relató la conductora, la mujer presentó documentación en la que acusa a Martín Demichelis y Evangelina Anderson por una serie de incumplimientos laborales que se habrían sostenido durante años. Al detallar el caso, Anamá Ferreira identificó a la denunciante y explicó el eje central del conflicto. "Ella es Flavia Marcela Martínez que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", afirmó, mientras describía el contenido del escrito que se mostró durante la emisión.

La acusación no apunta solo al actual entrenador, sino también a su pareja. Ferreira fue clara al respecto y remarcó que ambos figuran en la presentación. "Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson", señaló, antes de subrayar: "Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson".

Siempre según lo expuesto en el programa, la mujer habría trabajado durante un período prolongado dentro del ámbito doméstico del matrimonio y sostiene que la relación laboral nunca habría sido registrada de manera formal. Además, denunció irregularidades en la remuneración, extensas jornadas de trabajo y la falta de pagos que considera obligatorios por ley.

Entre los puntos que se leyeron al aire, se mencionó que la denunciante asegura haber percibido un sueldo que no se correspondía con la carga horaria ni con las tareas realizadas, además de trabajar fines de semana sin francos compensatorios ni horas extra. En ese contexto, Anamá Ferreira sumó un dato que agravó la acusación. "Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora", afirmó, reforzando la gravedad del reclamo.

La presentación se realizó a través de un telegrama laboral, un mecanismo habitual en este tipo de conflictos, en el que la exempleada fija plazos concretos para recibir una respuesta y el pago de las sumas que reclama. En el documento se solicitan indemnización, diferencias salariales, vacaciones proporcionales y otros conceptos vinculados a la relación laboral, con la advertencia de avanzar por la vía judicial si no hay acuerdo.

Hasta el momento, Martín Demichelis y Evangelina Anderson no realizaron declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre el contenido del reclamo exhibido en el streaming. Mientras tanto, el caso quedó en manos de la Justicia, que será la encargada de determinar si los hechos denunciados existieron y si corresponde atribuir responsabilidades.