La histórica tensión pública entre Lali Espósito y Javier Milei sumó un nuevo capítulo tras la presencia del Presidente en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La aparición del mandatario en uno de los eventos culturales más tradicionales del país no pasó desapercibida y, como era de esperarse, derivó en una reacción inmediata de la artista que volvió a colocarla en el centro de la conversación política y cultural.

Todo ocurrió cuando comenzó a circular un video en redes sociales donde se ve a Javier Milei ingresando al anfiteatro José Hernández mientras el Chaqueño Palavecino daba inicio a su presentación. La escena, que combinó política, folklore y exposición mediática, fue rápidamente replicada por cientos de usuarios y generó múltiples comentarios tanto a favor como en contra de la presencia presidencial en el festival.

Minutos después, Lali Espósito utilizó su cuenta oficial de X para compartir el clip y agregar un mensaje que no tardó en viralizarse. “Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante, sin aclarar el tono ni el sentido de sus palabras, lo que abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores y detractores.

Algunos usuarios leyeron el posteo como un mensaje genuino de celebración por la continuidad de los festivales populares y la cultura federal. Otros, en cambio, interpretaron la frase como una ironía sutil dirigida a Javier Milei, especialmente si se la vincula con el histórico enfrentamiento discursivo que ambos mantienen desde la campaña electoral.

El recuerdo del tuit publicado por Lali Espósito durante las PASO 2023 “Qué peligroso. Qué triste”, volvió a aparecer en cientos de comentarios. Para muchos, el paralelismo entre ambas frases no fue casual y reforzó la idea de un mensaje cargado de doble sentido, fiel al estilo que la artista suele utilizar cuando se pronuncia sobre temas políticos.

El impacto del posteo fue inmediato. En pocas horas, el mensaje superó los 5.300 retuits y acumuló cerca de mil comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la madrugada. Otro detalle que llamó la atención fue el horario de publicación: 1.56, un dato que también alimentó especulaciones y bromas en redes sociales.

Mientras Javier Milei continuaba con su agenda institucional y su presencia en eventos masivos, Lali Espósito, recientemente comprometida con Pedro Rosemblat, volvió a demostrar su peso simbólico dentro del debate público. Con apenas una frase, logró reactivar una polémica que trasciende lo musical y lo político, y que sigue encontrando eco en cada aparición de ambos en la escena pública.