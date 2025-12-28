El nombre de Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la tormenta. Cuando parecía que la relación con Wanda Nara atravesaba un momento de calma, surgió un nuevo testimonio que generó dudas, sospechas y un fuerte ruido alrededor del empresario. Esta vez fue Claudia Ciardone quien decidió hablar y exponer un comportamiento que, según ella, se repitió en varias oportunidades.

La modelo relató que el contacto no fue ocasional ni algo aislado. Al contrario: aseguró que Martín Migueles apareció en su vida nuevamente de manera insistente, aún cuando ya estaba en pareja con Wanda Nara. Sin vueltas y con un tono que dejó entrever incomodidad desde el primer momento lo ventiló la propia modelo que recibía estos mensajes. Fue así como expuso hace cuánto tiempo que esto ocurre: “Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”.

A partir de ese primer intercambio, la situación no terminó ahí. Claudia Ciardone contó que él le envió disculpas a través de un conocido y que ella aceptó, pero dejando en claro que no quería seguir en contacto. Sin embargo, la insistencia continuó y el nivel de confianza empezó a subir de manera peligrosa. En su relato, agregó: “Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cag…”.

El punto de quiebre llegó cuando, según ella, Migueles cruzó un límite que la descolocó. Después de insistir con el famoso “tomar un café”, fue directo al grano y le envió la dirección de su casa. Ahí, la incomodidad se transformó en alerta. Para Ciardone, el gesto decía mucho más de lo que parecía y abría un interrogante inevitable: ¿cuántas veces hizo lo mismo con otras mujeres?

En paralelo, la modelo recordó que ya lo conocía de antes y que su experiencia con él no había sido la mejor. Lo definió como alguien al que “le gusta esto de armar quilombo con las mujeres”, y dejó entrever que ese modo de vincularse fue lo que la llevó a alejarse definitivamente.

La consecuencia de estas declaraciones es clara: ahora las miradas se posan sobre Martín Migueles y el impacto que esta versión puede tener en su relación con Wanda Nara. Porque, más allá de las desmentidas o de los silencios, el testimonio de Claudia Ciardone abre un clima de sospecha que, por lo pronto, deja más preguntas que respuestas.