La salud de Jorge Martínez volvió a generar inquietud en el ambiente artístico luego de que trascendiera que el actor tuvo que ser internado y operado de urgencia. La noticia comenzó a circular en un programa de televisión y rápidamente despertó preocupación entre colegas y seguidores, que intentaban conocer qué había ocurrido con el histórico galán de telenovelas.

La información apareció en medio de un debate televisivo cuando el periodista Pablo Layús reveló que intentó contactarlo para saber cómo estaba. En ese contexto relató: “Intenté comunicarme con Jorge Martínez para conocer un poco más sobre el tema. En ese momento no pude hablar con él y alguien cercano me comentó: ‘Jorge está internado y lo tuvieron que operar’”.

A partir de ese dato comenzaron a reconstruirse los movimientos recientes del actor. El propio Layús explicó que Jorge Martínez venía reorganizando su situación personal luego de regresar al país. “Jorge estaba alojado en la Casa del Teatro. Actualmente estaba viviendo cerca de la zona de Corrientes y Uruguay, si no estoy equivocado. Había regresado recientemente: se había ido un tiempo y luego volvió. De hecho, esta misma semana, el miércoles, hablé con Linda Peretz, quien me confirmó que Jorge estaba allí”.

El periodista también detalló cómo fue la secuencia que derivó en la internación. Según contó al aire, Jorge Martínez había vuelto de un viaje al exterior y después retomó su estadía en la institución destinada a artistas. “Lo que ocurrió fue que, tras regresar de su viaje a México, primero se instaló en un departamento y luego volvió a la Casa del Teatro. Cuando consulté allí por él, me dijeron: ‘Lo tuvieron que operar’”.

Con el correr de las horas llegó la palabra directa del propio actor, que buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud. A través de un mensaje de voz enviado por WhatsApp explicó qué le había sucedido y cómo se encontraba tras el procedimiento médico. “Bien, Pablo. Me vine a operar de escara esta mañana (por el sábado 7 de marzo). Pero bien, estoy bien. Gracias a Dios, muy bien. Un beso grande”.

Durante el programa también se brindaron detalles médicos para entender el motivo de la intervención. “Las escaras son lesiones en la piel que aparecen generalmente cuando una persona permanece mucho tiempo postrada o en la misma posición. Se generan en zonas de contacto constante con la superficie. Por ejemplo, los talones cuando uno está acostado, debido al roce permanente con las sábanas o la presión prolongada”.

En el caso puntual de Jorge Martínez, la complicación apareció en una zona sensible del cuerpo y presentó una infección que obligó a actuar rápidamente para evitar que la situación empeorara. “En el caso de Jorge, la lesión se produjo en la zona del glúteo y habría presentado una infección, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica para evitar que el problema avanzara”.