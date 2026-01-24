Juliana Awada volvió a captar la atención en redes sociales al compartir cómo reorganiza su rutina personal luego de su separación de Mauricio Macri. A solo 15 días de haber hecho pública la ruptura, la empresaria decidió refugiarse en la Patagonia y mostrarse conectada con la naturaleza, apostando a una actividad que refleja bienestar, movimiento y renovación personal.

Desde su cuenta de Instagram, Juliana Awada publicó una serie de imágenes que documentan una jornada completa de trekking en el sur del país. Las postales dejaron ver senderos de montaña, vistas abiertas y distintos momentos de la caminata, en una experiencia que combinó esfuerzo físico y disfrute paisajístico junto a un pequeño grupo de amigos.

La actividad elegida no pasó desapercibida y fue interpretada como una forma de canalizar el momento personal que atraviesa tras el final de su relación con Mauricio Macri. Lejos de los flashes políticos, la exprimera dama se mostró relajada, enfocada en el recorrido y en el contacto directo con el entorno natural patagónico.

En cuanto al look, Juliana Awada optó por un outfit funcional y acorde a la montaña. Usó un pantalón largo azul claro, musculosa negra y una camisa estilo leñador en tonos marrón y mostaza. El conjunto se completó con zapatillas específicas para trekking, pensadas para afrontar terrenos irregulares y cambios de clima.

Durante la travesía, el grupo realizó una pausa estratégica para descansar y contemplar el paisaje. En una de las imágenes más comentadas, se los ve compartiendo una picada, un detalle que reflejó el espíritu distendido de la jornada y la combinación entre actividad física y disfrute.

En el posteo, Juliana Awada acompañó las fotos con una frase que resumió la experiencia: “Trekking en Patagonia. Costó la subida, pero qué gratificante es llegar”. Sus palabras hicieron foco tanto en la exigencia del recorrido como en la satisfacción personal de alcanzar la cima.

No es la primera vez que la empresaria se muestra vinculada a actividades al aire libre. A lo largo de los años, Juliana Awada expresó en distintas oportunidades su amor por la naturaleza y su preferencia por el sur del país como destino de escapadas y caminatas.

Así, mientras el nombre de Mauricio Macri sigue ligado a su historia personal, Juliana Awada elige marcar una nueva etapa desde la Patagonia, rodeada de paisajes imponentes, ejercicio y momentos de calma que reflejan un presente de cambio y reconstrucción.