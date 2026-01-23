La salud de Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la propia modelo y participante de MasterChef Celebrity (Telefe) revelara que debió someterse a una intervención quirúrgica. A través de sus redes sociales, la figura explicó con total sinceridad el motivo de la operación, que si bien muchos asociaron a una cirugía estética, en realidad estaba vinculada a un problema de salud que afectaba su voz desde hacía tiempo.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson contó que la cirugía se realizó en las cuerdas vocales para extirpar pólipos que le provocaban disfonía. Con un tono calmo y visiblemente sensibilizada, la modelo explicó que se trataba de una situación que venía postergando y que finalmente decidió resolver para poder recuperar su voz habitual y evitar futuras complicaciones.

“Llegó el día tan esperado por mí”, expresó Evangelina Anderson en el inicio del mensaje, mientras se dirigía al centro médico. Allí aclaró que esa sería la última vez que sus seguidores la escucharían hablar con dificultad, ya que el procedimiento buscaba eliminar definitivamente el problema que afectaba su desempeño cotidiano y profesional.

La empresaria también adelantó que el postoperatorio no sería sencillo. Según detalló, debía cumplir con un reposo vocal absoluto durante al menos una semana, sin emitir palabra alguna. “Va a ser muy difícil, pero necesario”, aseguró Evangelina Anderson, dejando en claro que la decisión estaba tomada en función de su salud y no por una cuestión estética.

Además, la exesposa de Martín Demichelis remarcó que la cirugía estaba programada y no fue una urgencia. Esto le permitió organizar su rutina personal y laboral, y prepararse emocionalmente para el proceso de recuperación que implicaba modificar hábitos tan básicos como hablar.

En sus historias, Evangelina Anderson insistió en la importancia de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas. El reposo vocal es clave en este tipo de intervenciones y la modelo reconoció que será un verdadero desafío, aunque confía en los resultados a largo plazo.

Tras la operación, la participante de MasterChef Celebrity compartió imágenes junto al equipo médico que la acompañó. En una de las fotos se la vio sonriente junto al cirujano y su fonoaudióloga, agradeciendo estar “en manos de los mejores” y destacando el rol fundamental de los profesionales.

De esta manera, Evangelina Anderson eligió mostrar el detrás de escena de una cirugía necesaria, desdramatizando la situación y llevando tranquilidad a sus seguidores. Con transparencia y cercanía, dejó en claro que cuidar la salud también implica tomar decisiones difíciles, pero indispensables.