Germán Martitegui quedó en el centro de la escena en MasterChef Celebrity tras aparecer con pollera escocesa y despertar el comentario más picante de la noche. La inesperada reacción de Wanda Nara frente al mítico debate sobre el uso de ropa interior debajo del kilt transformó la emisión en uno de los momentos más comentados del programa.

La producción apostó por una noche temática escocesa y no escatimó en detalles: desde la vestimenta tradicional hasta una enorme réplica del monstruo del Lago Ness ubicada en el estudio junto a Wanda Nara. El clima lúdico se instaló desde el inicio y habilitó un ida y vuelta constante entre el jurado y los participantes.

El disparador del momento llegó cuando Susana Roccasalvo lanzó sin filtros el mito más conocido del kilt: “No usan ropa interior los escoceses por abajo de las faldas”. La frase generó carcajadas inmediatas y dejó a la conductora completamente descolocada ante la revelación.

Lejos de disimular su sorpresa, Wanda Nara reaccionó con su habitual espontaneidad: “¿Pero qué, no tienen nada abajo? Ahora no puedo hacer el programa, no puedo pensar en otra cosa, estoy bloqueada”. Su comentario desató risas y convirtió la curiosidad en el eje de la escena.

Con ironía, Germán Martitegui aportó misterio al afirmar: “Un escocés no dice”, alimentando la intriga. En contraste, Damían Betular decidió terminar con las especulaciones y levantó su pollera para aclarar: “Yo tengo, eh”, provocando una nueva ola de carcajadas.

La tensión humorística escaló cuando Wanda Nara se animó a comprobarlo por sus propios medios y se acercó sigilosamente a Germán Martitegui. Entre risas y gritos lanzó: “¡No tiene, me parece!”, mientras el jurado escapaba rápido para evitar la confirmación y sellaba el momento con un abrazo cómplice.

Intentando ordenar el caos, Donato de Santis explicó que el kilt se utiliza en celebraciones tradicionales como los Juegos de las Tierras Altas e introdujo el desafío del “tira y afloja”. La prueba culinaria exigió cocinar huevos escoceses y una salsa con whisky, mientras Andy Chango remató la noche con humor y Damían Betular cerró: “¡Qué exagerada!”, consolidando una emisión inolvidable.