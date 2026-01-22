Una captura con un bloque tapado terminó jugando en contra del objetivo con el que fue publicada. Wanda Nara quiso mostrar un intercambio con Mauro Icardi como prueba de diálogo, pero el recorte activó la curiosidad y el mensaje completo terminó circulando igual.

El episodio se dio después de que Wanda Nara hablara de un vínculo más cordial con el futbolista y sostuviera que habían retomado contacto. Para respaldar esa idea, subió a sus historias de Instagram chats privados y, entre esas imágenes, apareció una llamada perdida del 19 de noviembre desde el teléfono de Mauro Icardi, un “¿todo bien?” como respuesta y un texto posterior del futbolista con partes cubiertas. De ese mensaje solo se alcanzaba a leer el inicio, “Sí, sí, todo bien”, y el cierre: “Nada más que eso”.

Más tarde, en Puro Show, Angie Balbiani explicó el contexto del supuesto “buen diálogo” y sugirió que no se trataba de conversaciones reales uno a uno, sino de mensajes en un grupo. “Wanda empieza a escribir como si anduvieran bien, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’. Cuando le preguntan, ella dice que con Mauro empezaron a hablar. No mintió, porque habló por el grupo, pero estaba monologando, hablando sola”, sostuvo.

En ese mismo programa se mostró el contenido completo del mensaje que Wanda Nara había tapado, y quedó claro por qué no encajaba con la idea de armonía. El texto incluía reproches sobre hechos de 2021 y un detalle clave: la llamada, según Mauro Icardi, fue accidental mientras preparaba material para sus abogados.

“Sí, sí, todo bien. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meterlos a jugar en cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor, con tal de no irte cuando te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día, nada más que eso”.

Con ese mensaje, lo que Wanda Nara había presentado como acercamiento quedó invertido: en lugar de un tono conciliador, aparecía un listado de reclamos y una referencia directa a pruebas y estrategia legal, un terreno que sigue siendo el núcleo del conflicto.

Además, Balbiani remarcó una inconsistencia en las fechas entre capturas: mientras en un intercambio figuraba el 25 de noviembre, en lo publicado por Wanda Nara aparecía el 27 de diciembre, lo que alimentó la sospecha de recortes para reordenar el contexto.

Así, el intento de tapar una parte del mensaje terminó resaltándola. El texto completo circuló, el recorte quedó bajo la lupa y el episodio volvió a exponer que, más allá de las capturas, la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue abierta.