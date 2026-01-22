Julio Iglesias publicó conversaciones privadas con sus ex empleadas y expuso un material que, hasta ahora, formaba parte del ámbito reservado de la causa. Las capturas aparecieron en sus redes y modificaron el eje de la discusión pública alrededor de la denuncia por acoso.

La decisión llegó en un contexto específico. El cantante sostiene que no pudo acceder formalmente al expediente judicial y que, ante esa situación, optó por mostrar lo que considera pruebas de un vínculo cordial con quienes luego lo denunciaron. En ese marco, publicó capturas de supuestos intercambios por WhatsApp fechados entre 2021 y 2023, cuando las mujeres aún trabajaban con él y también después de haber dejado su casa.

Antes de difundir los mensajes, Julio Iglesias explicó públicamente por qué avanzó con esa estrategia. “Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, escribió, marcando el eje de su postura.

En esa misma línea, reforzó el argumento con otra frase que acompañó la publicación. “Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, sostuvo, dejando en claro que, para él, la difusión de los chats cumple una función probatoria.

El contenido de los mensajes es el punto más sensible. En uno de los textos, fechado el 20 de abril de 2021, puede leerse: “Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche”.

Otra de las capturas, con fecha del 23 de septiembre de 2022, muestra un saludo de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños Julito! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. Te quiero y siempre te recuerdo con cariño. Atte.: tu fisioterapeuta por siempre”.

Julio Iglesias acompañó esos mensajes con una lectura propia del material. “Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, escribió. Luego sumó una advertencia más amplia sobre el impacto público del caso: “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas”.

El movimiento, sin embargo, abrió un nuevo frente. En las capturas aparecen los nombres de las mujeres denunciantes, a pesar de que la Justicia les había garantizado el resguardo de su identidad. Ese detalle instaló un nuevo interrogante sobre las consecuencias legales de la publicación y dejó la atención puesta en cómo reaccionarán los tribunales ante una exposición que, lejos de cerrar el conflicto, lo volvió todavía más complejo.