La frase fue contundente y salió desde un lugar de absoluta vulnerabilidad. Luciano Castro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras separarse de Griselda Siciliani, y en un diálogo íntimo dejó en claro que el golpe emocional fue devastador. La confesión sorprendió por su crudeza y por el contexto en el que se dio.

El encuentro se produjo en Mar del Plata, lejos de los estudios de televisión y del ruido habitual de Buenos Aires. Allí, en un clima distendido pero cargado de emociones, Luciano Castro se permitió hablar desde el corazón y reconoció el dolor que le provoca la ruptura con Griselda Siciliani, marcada por los coletazos de sus infidelidades que se hicieron públicas.

La periodista Pía Shaw fue quien relató los detalles de esa charla sincera. Según contó al aire, se cruzó con el actor mientras estaba junto a sus hijos y, gracias a una relación profesional de más de dos décadas, se generó un espacio de confianza que derivó en una confesión inesperada y profundamente humana.

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, fue la frase que Luciano Castro le dijo a Pía Shaw y que rápidamente resonó en el mundo del espectáculo. Lejos de justificar sus errores, el actor se mostró arrepentido y consciente del daño causado, tanto en el plano íntimo como en el público.

De acuerdo a lo que relató la panelista de A la Barbarossa, el actor no tiene intenciones de hablar públicamente ni de dar entrevistas formales sobre el tema. Elige el silencio como refugio, mientras intenta recomponer su vínculo familiar y procesar el impacto de la separación de Griselda Siciliani.

Otro de los puntos que más lo afecta es el escarnio mediático. En la charla, Luciano Castro expresó sentirse expuesto y juzgado, al punto de resumir su sensación con una frase contundente: “Me mandan a la hoguera”, en referencia a las críticas y burlas que circularon tras conocerse los audios y mensajes.

Pía Shaw aclaró que decidió preservar muchos detalles de esa conversación privada. Sin embargo, dejó en claro que lo vio quebrado, arrepentido y atravesando un duelo profundo. La historia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani parece haber llegado a su fin, pero las consecuencias emocionales recién comienzan a hacerse visibles.