El presente de Julio Iglesias se encuentra atravesado por una fuerte tormenta mediática y judicial que lo tiene como protagonista. En los últimos días se conoció a nivel mundial que dos ex empleadas que trabajaron para él en 2021 lo denunciaron por presuntas agresiones sexuales reiteradas, coacciones, trata de personas y vulneración de derechos laborales, un hecho que sacudió al mundo del espectáculo.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero ante la Audiencia Nacional de España y cuenta con el acompañamiento de la ONG Women’s Link Worldwide. Desde que la acusación tomó estado público, la figura del cantante quedó en el centro de un escándalo internacional que impactó de lleno tanto en su imagen como en su ánimo personal.

En medio de este escenario, se supo que Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, tomó una drástica decisión al viajar de urgencia desde Miami hacia República Dominicana. El traslado se habría producido luego de un llamado recibido por parte de los empleados que cuidan al artista en su residencia ubicada en Punta Cana.

Según trascendió, el cantante estaría atravesando un momento emocional extremadamente delicado. La información fue dada a conocer por la periodista española Gema López, quien aseguró que el músico se encuentra profundamente desanimado frente al avance de la causa judicial que lo involucra.

De acuerdo a lo que detalló Gema López, existe una fuerte preocupación en el entorno de Julio Iglesias ante la posibilidad de que el artista caiga en un cuadro depresivo. El desgaste emocional se habría intensificado tras los reiterados rechazos que recibió su defensa por parte de la Audiencia Nacional.

Las negativas del organismo judicial a las distintas presentaciones realizadas por el abogado del cantante habrían provocado un fuerte golpe anímico. Esta situación encendió las alarmas entre quienes conviven a diario con Julio Iglesias en su mansión del Caribe.

Al advertir el marcado bajón emocional, el personal que lo acompaña decidió comunicarse de inmediato con Miranda Rijnsburger para informarle el delicado estado del músico. La reacción fue inmediata y la exmodelo priorizó la situación familiar por sobre cualquier otro compromiso.

Cabe recordar que Miranda Rijnsburger se encontraba en Miami junto a los cinco hijos que tiene con Julio Iglesias, por expreso pedido del propio cantante, quien buscó desde un primer momento resguardar a su familia del impacto del escándalo. “Ha decidido reunirse con Julio porque la situación es muy muy delicada”, aseguró Gema López, reflejando la gravedad del momento.