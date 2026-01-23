Wanda Nara decidió hablar después del descargo de Mauro Icardi y no se corrió del conflicto. Consultada por la difusión de los chats, explicó los motivos de su decisión y dejó en claro que no piensa retroceder.

Todo se dio tras el extenso mensaje que Mauro Icardi publicó en redes sociales, donde enumeró motivos personales y judiciales para marcar una ruptura definitiva con su ex. Ese posteo activó una nueva escalada del conflicto y dejó a Wanda Nara en el centro de las críticas, especialmente por haber mostrado conversaciones privadas.

Frente a ese escenario, la conductora eligió enfrentar las preguntas sin esquivarlas. “Estoy muy bien, está todo en mi Instagram. Ya dije lo que pensaba”, dijo ante la prensa, dejando en claro que no tenía intención de retroceder. La frase funcionó como una síntesis de su postura y también como un límite.

El punto más sensible fue la difusión de los chats. Ahí Wanda Nara fue directa y explicó el motivo que, según ella, la llevó a hacerlo público. “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque no voy a quedar como una mentirosa”, aseguró, en referencia a las versiones que ponían en duda su relato sobre el vínculo con Mauro Icardi.

La situación se tensó todavía más cuando le consultaron por las posibles denuncias en su contra, luego de que se detectara que en las capturas se podía identificar el número del futbolista, aun cuando había sido parcialmente tapado. Wanda Nara no minimizó el tema, pero eligió cambiar el eje. “Son más graves las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentiras”, respondió, alineándose con lo que expresó su abogada.

El cruce no quedó ahí. En otra nota, fue consultada por los ataques verbales de Mauro Icardi, en particular por los insultos que él habría usado para referirse a ella. Lejos de mostrarse incómoda, Wanda Nara eligió la ironía. “Me decía cara de rata, de hámster en la intimidad”, lanzó en Sálvese Quién Pueda, sorprendiendo a los noteros con una respuesta inesperada.

También hubo lugar para apuntar contra el entorno legal de su ex. Ante la consulta por las declaraciones de las abogadas de Mauro Icardi, la conductora fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones. “No pueden hablar, no sé por qué hablan, será multa para todos”, afirmó, elevando aún más la confrontación.

Con cada frase, Wanda Nara dejó en claro que no piensa correrse del centro del conflicto. La exposición de los chats, lejos de cerrar la disputa, sumó un nuevo capítulo a una guerra que sigue creciendo y que, por ahora, no muestra señales de tregua.