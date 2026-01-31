El estreno de En el Barro ya empezó a dar que hablar mucho antes de llegar a la pantalla. En las últimas horas se conocieron las imágenes más jugadas del tráiler oficial, donde China Suárez aparece en situaciones de alto voltaje que rápidamente se volvieron virales y generaron un fuerte impacto entre los fanáticos de la ficción.

La producción, que llegará a Netflix el próximo 13 de febrero, lanzó su póster y adelanto oficial este viernes. En ese material, la actriz se luce con un rol completamente distinto a los que venía interpretando, apostando por un registro más crudo, provocador y ligado a los márgenes del poder.

En esta segunda temporada de En el Barro, China Suárez se pone en la piel de Nicole, una prostituta VIP que se mueve entre empresarios, políticos y el mundo carcelario de La Quebrada. Su personaje promete ser uno de los más fuertes de la historia, con escenas que no pasan desapercibidas.

El tráiler dejó en evidencia vínculos intensos, alianzas peligrosas y una marcada carga sexual que posiciona a Nicole como una pieza clave dentro del relato. Justamente esas secuencias fueron las que despertaron un aluvión de comentarios y debates apenas se difundieron en redes sociales.

Lejos de esquivar la polémica, China Suárez reaccionó con ironía. Desde su cuenta de X, compartió el anuncio oficial acompañado por dos emojis de cuchillos, un gesto que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas que suele recibir.

Las opiniones quedaron divididas. Mientras sus seguidores celebraron su incorporación con mensajes de apoyo y expectativa, otros usuarios cuestionaron su presencia en la serie y lanzaron comentarios duros que rápidamente se viralizaron.

En paralelo, la actriz también fue tendencia por una imagen publicada desde Turquía, donde se encuentra junto a Mauro Icardi durante su paso por el Galatasaray. La foto, tomada en un centro de implantes capilares, desató rumores, burlas y especulaciones sobre cambios estéticos.

Una vez más, China Suárez quedó en el centro de la conversación digital. Entre escenas picantes, proyectos internacionales y polémicas personales, su figura sigue generando impacto y confirmando que todo lo que hace, dentro o fuera de la pantalla, no pasa inadvertido.