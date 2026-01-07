La llegada de Lando parecía ser puro festejo para Maxi López y Daniela Christiansson. Sin embargo, lo que el exfutbolista contó en televisión sobre el parto terminó abriendo una ola de críticas y cuestionamientos. Lejos de pasar inadvertido, su propio relato dejó expuesto que pidió adelantar el nacimiento para poder cumplir con sus compromisos laborales en la Argentina.

Invitado a Cortá por Lozano, Maxi López reconstruyó cómo fueron las horas previas al nacimiento y sorprendió al admitir que presionó para que el parto se realizara igual, aun cuando los médicos habían modificado el plan inicial. “Nació el 31 de diciembre. Hasta el último día me tuvo, 9:22 de la mañana”, dijo primero, para luego explicar que todo cambió cuando llegó a Suiza y se enteró de que el parto ya no sería programado sino natural. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’. Me quería morir, casi que me caigo”.

Con el correr de la charla, Maxi López admitió que pidió adelantar el nacimiento porque tenía que volver al país. Entre risas nerviosas, contó: “Yo tenía que volver a cocinar porque sino me matan. Y el 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor’”. La frase fue el punto de quiebre: lo que para él fue una anécdota terminó siendo leído como una decisión tomada sobre el cuerpo de su esposa.

El exdelantero relató que la internación fue breve y que la recuperación avanzó bien. “Nos trataron bárbaro. Después de dos días ya estábamos en casa. La verdad que pude disfrutar bien de todo pero me hubiese gustado disfrutar mucho más”, agregó, intentando bajarle el tono a la polémica. Pero el malestar ya estaba instalado.

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron en su contra. Muchos usuarios remarcaron que Maxi López priorizó su agenda por sobre el proceso de parto y cuestionaron que la decisión se haya tomado pensando en tiempos televisivos. Aparecieron mensajes como “El tipo prefirió que corten a la mujer para irse a laburar” y “Apuró el parto, dijo ‘sácame al nene ya’ y se enojó porque su mujer quería parto natural”.

Sin embargo, el exfutbolista eligió contar la anécdota con humor y aclaró que su esposa estuvo de acuerdo con cada decisión. Aprovechó además para revelar que su idea es instalarse en Buenos Aires para estar más cerca de todos sus hijos. Explicó que el traslado llevará tiempo por cuestiones médicas y de organización y destacó el rol de Daniela: “Ella es mi sostén, me banca y me aguanta”.

Pese a contarlo de manera descontracturada, no logró escaparle al debate sobre los límites, los tiempos médicos y el peso que todavía tienen los compromisos laborales cuando se trata de maternidad y paternidad.