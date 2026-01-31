La preocupación se instaló con fuerza luego de que comenzaran a circular imágenes en las que, presuntamente, se veía a los hijos menores de Wanda Nara conduciendo una moto de agua. El material se viralizó rápidamente en redes sociales y generó alarma por tratarse de una actividad riesgosa, especialmente si quienes la practican no cuentan con la edad ni la habilitación correspondiente.

Ante la repercusión del caso, Prefectura Naval Argentina decidió intervenir para analizar la situación. El organismo inició una revisión preliminar con el objetivo de determinar si existió alguna infracción y, sobre todo, para confirmar quiénes eran las personas que aparecían en las imágenes difundidas y si el vehículo estaba siendo manejado de manera legal.

En el programa A la Tarde (América TV), el periodista Santiago Sposato explicó que se comunicó directamente con Prefectura Naval Argentina. Allí le informaron que solicitaron las imágenes originales, sin ediciones ni ocultamientos, para poder evaluar correctamente el caso y verificar si la persona que conducía la moto de agua tenía el registro habilitante.

“Estuve hablando con Prefectura Naval Argentina y nos pidieron si les podíamos facilitar las imágenes sin tapar de los menores que estaban en el río Luján. Dijeron que dos de esos tres chicos serían hijos de Wanda Nara. Quieren averiguar si quien manejaba tiene registro”, relató Santiago Sposato al aire.

El periodista también aclaró un punto clave de la normativa vigente: “A partir de los 16 años, con el permiso de los padres, se puede tener registro”. Este detalle abrió el debate sobre la edad de los involucrados y si, en caso de confirmarse la identidad, la situación estaría dentro del marco legal.

Frente a las versiones que se multiplicaron en redes sociales y programas de espectáculos, Wanda Nara decidió salir al cruce y desmentir de manera categórica la información. La mediática negó que los menores que aparecen en el video sean sus hijos y calificó la situación como una nueva noticia falsa.

A través de un fuerte mensaje en X, Wanda Nara expresó: “No son mis hijos, otra fake news. ¿No se cansan? Mi moto es verde y mis hijos solos jamás fueron en moto. Qué ridículo hacer un programa con mentiras o sin pruebas”. Además, reclamó mayor responsabilidad a la hora de comunicar este tipo de versiones.

Fiel a su estilo, Wanda Nara volvió a mostrarse activa en redes sociales para defenderse de lo que considera información errónea. Mientras Prefectura Naval Argentina continúa evaluando el material, la polémica sigue abierta y suma un nuevo capítulo a la exposición mediática que rodea a la empresaria.