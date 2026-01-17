La tranquilidad del sábado se vio interrumpida en el barrio porteño de Belgrano cuando Marta Fort protagonizó un incidente vial que rápidamente generó impacto y preocupación. El hecho ocurrió sobre la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, una zona de tránsito habitual durante el mediodía. Allí, el auto que conducía la hija de Ricardo Fort embistió a una mujer mayor que cruzaba la calle.

Según se supo, la víctima tiene 89 años y, tras el impacto, quedó tendida en el asfalto e inconsciente, lo que motivó un inmediato llamado de auxilio. Vecinos que presenciaron la escena alertaron al SAME, que arribó al lugar en pocos minutos para asistirla. La mujer fue estabilizada en el lugar y luego trasladada al Hospital Rivadavia para una mejor evaluación médica.

La noticia comenzó a circular con fuerza en redes sociales luego de que el programa Infama informara el episodio desde su cuenta oficial. Más tarde, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV confirmó el siniestro y anticipó que en su próxima emisión ampliará los detalles del accidente que involucra a la hermana de Felipe Fort.

En paralelo, desde la redacción de PrimiciasYa intentaron comunicarse con el entorno de los mellizos Fort. Natalia Román, agente de prensa de Marta Fort y Felipe Fort, aseguró desconocer lo sucedido y explicó que ambos se encontraban de vacaciones en Punta del Este, por lo que no tenía información precisa sobre cómo se produjo el choque.

Quien sí dio su versión fue César Carozza, abogado de Felipe Fort y Marta Fort. En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, el letrado remarcó que se trató de “un accidente de tránsito” y explicó que, según los primeros datos, la mujer habría cruzado por la mitad de la calle, generando una situación “imprevisible” para la conductora.

César Carozza también llevó tranquilidad respecto al estado de salud de Marta Fort, al confirmar que se encuentra en buen estado y que no quedó demorada tras el hecho. Aclaró que, como sucede en este tipo de episodios, se labrarán las actuaciones correspondientes y que personal policial intervino de inmediato en el lugar.

En cuanto a la situación legal, el abogado explicó que Marta Fort pudo retirarse a su domicilio tras brindar los datos necesarios, ya que no hubo fuga ni irregularidades. “Fue un accidente de tránsito”, insistió, descartando versiones alarmistas que comenzaron a circular en redes sociales.

Por último, César Carozza confirmó que la mujer fue trasladada por el SAME, tal como informó Infama, y señaló que el accidente había ocurrido hacía pocas horas, por lo que aún no contaban con un parte médico oficial. De todos modos, aseguró que se ocuparán de la situación de la víctima, mientras se aguardan novedades sobre su evolución.