La situación que atraviesa Romina Gaetani generó una profunda conmoción luego de que saliera a la luz la denuncia por violencia de género que realizó contra su entonces pareja, Luis Cavanagh, el pasado 28 de diciembre. El episodio derivó en una internación de la actriz y en una rápida intervención de la Justicia, que comenzó a desplegar medidas de protección.

En ese marco, este jueves 15 de enero se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de Luis Cavanagh, ubicada en el exclusivo Tortugas Country Club de Pilar. La orden fue emitida por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N.º 7 de San Isidro, como parte del proceso judicial en curso.

El procedimiento tuvo como objetivo localizar una pistola declarada por el empresario en el domicilio donde convivía con Romina Gaetani. Si bien se aclaró que la actriz nunca fue amenazada ni agredida con el arma, las autoridades secuestraron un cargador de pistola calibre 9 milímetros con municiones y una réplica de arma de fuego.

La medida se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal evaluara la situación como de alto riesgo. Según el informe del Centro de Asistencia a la Víctima, Luis Cavanagh presentaría conductas excesivamente celosas y controladoras, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad de Romina Gaetani.

La información fue dada a conocer en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV. Allí se relató que la actriz ingresó a un sanatorio de Pilar en estado de shock, con presencia policial, y luego fue derivada a un sector más resguardado para su atención médica.

En el parte policial leído al aire se detalló que el personal de seguridad encontró a una mujer muy nerviosa que habría sido agredida por su pareja. Romina Gaetani declaró que sufría episodios de violencia vinculados a los celos de Luis Cavanagh, por lo que se solicitó asistencia médica del SAME.

Por su parte, Martín Candalaft reveló que los médicos constataron golpes en brazos y cadera, lo que activó la denuncia de oficio. El informe, elevado a la fiscal María José Basilio y al juez Walter Saettone, concluyó que el riesgo aumenta si Luis Cavanagh mantiene contacto con Romina Gaetani, motivo por el cual se reforzaron las medidas judiciales.