Marta Fort quedó en el centro de la escena por un accidente de tránsito que, con el correr de las horas, empezó a crecer en gravedad en redes sociales y medios. Frente a ese escenario, eligió dejar de callar y dar su versión, con un mensaje directo y una aclaración puntual que apuntó a desarmar las versiones más duras.

Los hechos ocurrieron en Palermo y se concentraron en pocas cuadras, pero la información empezó a circular fragmentada y con datos imprecisos. En ese contexto, Marta Fort advirtió que el relato público no coincidía con lo que había sucedido y decidió intervenir para marcar límites, sobre todo en relación con el estado de la mujer mayor involucrada y con la responsabilidad que se le atribuía.

La heredera de Ricardo Fort reapareció a través de sus historias de Instagram y eligió respaldar públicamente la explicación que había dado Pilar Smith en LAM. “Muy buena explicación Pilar. Gracias”, escribió Marta Fort, junto al video en el que la periodista reconstruía el episodio y detallaba cómo se habían desarrollado los dos incidentes que ocurrieron con pocos minutos de diferencia.

En ese informe, Pilar Smith explicó que el primer episodio involucró a un motoquero y que la situación no había escalado en el momento. Según relató al aire, el conductor “primero reconoció que había sido un error de él, que se fue encima del auto de ella, pero cuando vio que era Marta Fort, se presentó en la comisaría”. Luego, la periodista se refirió al hecho que generó mayor preocupación pública y explicó que “en la otra cuadra, una mujer cruza mal a mitad de cuadra y, como había un auto en doble fila, Marta no logró verla”, remarcando además que “ninguna de las situaciones fueron culpa de Martita”.

Más allá de ese respaldo, Marta Fort decidió sumar una aclaración propia para desmentir una de las versiones que más se habían repetido. “Lo único que tengo para adherir, es que la mujer NO se fue inconsciente en la ambulancia”, escribió, con énfasis en la palabra “NO”. Y agregó el dato que consideró clave para entender el episodio: “la señora nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención”.

En la misma línea, la hija de El Comandante explicó que la mujer pudo comunicarse con las autoridades en el momento del hecho. Según detalló, la peatona “se comunicó, en el momento, con la policía explicando lo que había pasado”, un punto que buscó reforzar la idea de que la situación fue controlada desde el inicio y que no hubo un cuadro de gravedad inmediata como se había instalado.

Con su mensaje, Marta Fort no intentó reescribir lo ocurrido, sino acotar el relato a lo que, según ella, fue real. Su intervención pública marcó un antes y un después en la lectura del accidente, al poner el foco en la prevención, en la falta de responsabilidad directa y en cómo una situación leve terminó amplificada por versiones que, asegura, no se ajustaban a los hechos.