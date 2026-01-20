La cocina volvió a ponerse espesa, pero no por el vapor de las ollas. El repechaje de MasterChef Celebrity llegó a su final con una gala que dejó poco espacio para el error y mucho para la expectativa. Tras el ingreso de Rusherking el domingo, la competencia definió quiénes serían los otros participantes que lograrían cruzar el balcón y meterse, ahora sí, en la carrera grande.

Para esta última instancia, los aspirantes se enfrentaron a una consigna clara pero exigente. Tuvieron que elegir entre un pescado de mar o uno de río y construir un plato que estuviera a la altura de una definición. Hubo preparaciones arriesgadas, combinaciones más conservadoras y estilos bien marcados. Sopas, ceviches, piezas a la plancha y propuestas más frescas pasaron por las mesas de los jurados, con resultados desparejos.

Las devoluciones no dieron pistas evidentes. Lejos de marcar un ganador desde el inicio, los chefs optaron por un tono parejo que mantuvo la intriga hasta el final. Solo uno de los participantes quedó claramente fuera de esa línea. Ariel Pucheta fue el único que no recibió comentarios positivos, mientras que el resto se movió en una zona de evaluación más ambigua. En ese contexto, Emilia Attias logró destacarse un poco por encima del resto y recibió uno de los elogios más fuertes de la noche. “Estás muy cerca de la perfección”, le dijo Donato De Santis, marcando una diferencia sin cerrar todavía la historia.

La primera definición llegó con un corte seco. Ariel Pucheta y Walas fueron llamados al frente y quedaron oficialmente fuera del repechaje. Sin segundas vueltas ni suspenso extra, ambos se despidieron de la competencia, dejando el camino despejado para las decisiones más difíciles de la noche.

Luego llegó uno de los momentos más emotivos. Esther Goris y Julia Calvo quedaron enfrentadas por un solo lugar. La tensión se cortó cuando los jurados anunciaron que Esther era quien subía al balcón y se convertía oficialmente en la nueva participante. La reacción fue inmediata: abrazos, sorpresa y una descarga de emoción que sintetizó todo lo que había en juego.

Para el cierre, la gala se reservó un duelo con peso propio. Sofía Martínez y Emilia Attias, dos figuras fuertes del ciclo, se disputaron el último cupo disponible. El repechaje, pensado originalmente para el regreso de eliminados, terminó abriendo la puerta también a nuevas incorporaciones, lo que elevó aún más la presión de ese mano a mano final.

Finalmente, los jurados tomaron la decisión que selló la noche. Emilia Attias se sumó a Esther Goris y fue anunciada como la última ganadora del repechaje. De estra manera volvió oficialmente a MasterChef Celebrity. La actriz reaccionó con sorpresa y emoción, consciente de que se trataba de una segunda oportunidad que no muchos consiguen en el reality.

Así, el repechaje quedó cerrado con Rusherking, Esther Goris y Emilia Attias como los nombres que se suman a la competencia. Con las nuevas incorporaciones confirmadas, el certamen entra en una nueva etapa, donde el margen de error se achica y cada plato empieza a pesar el doble.