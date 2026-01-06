La primera eliminación del año en MasterChef Celebrity llegó con una mezcla de sorpresa, tensión y lágrimas. La competencia ya empezó a exigir más creatividad y precisión, y el desafío de la noche dejó en claro que, a partir de ahora, cada error puede costar caro. En ese contexto, la salida de Sofi Martínez pegó fuerte entre sus compañeros y en el jurado, que le había visto un crecimiento constante dentro del certamen.

La consigna fue clara: trabajar con mollejas y transformarlas en un plato atractivo, sabroso y bien resuelto. El clima en la cocina se llenó de dudas, pruebas sobre la marcha y miradas nerviosas al reloj. Algunos lograron destacarse y superaron la prueba con aplausos, pero para Sofi Martínez la noche tuvo un recorrido más cuesta arriba desde el inicio.

Mientras otros concursantes lograban platos elogiados, Sofi apostó por el formato de picada, confiando en combinaciones que pensó que podían funcionar bien. Sin embargo, cuando llegó el momento de la devolución, comenzaron los cuestionamientos. Los chefs marcaron que a su molleja le faltaba cocción, observaron problemas en la presentación y remarcaron detalles que terminaron pesando en la decisión final.

La tensión creció cuando el jurado anunció que la definición estaba entre tres participantes, pero finalmente el veredicto dejó afuera a Sofi Martínez. La noticia sorprendió y el jurado quiso destacar su evolución. Damián Betular le expresó: “Nos pone muy felices, entraste y te empezaste a copar un montón. Nos diste unos platazos increíbles”.

Germán Martitegui también puso en palabras lo que vio en su camino dentro del reality: “Las primeras semanas pensé que te estabas por ir todo el tiempo. Semana a semana, te fuiste ganando tu lugar”.

Con la voz quebrada y profundamente conmovida, Sofi Martínez resumió su paso por el programa con gratitud y emoción. No buscó justificar errores: habló de aprendizaje. “Fue un aprendizaje constante. En mi caso, fue todo ganancia, gracias a toda la producción, sobre todo porque te apoyan mucho... Le quiero agradecer a mis compañeros, fue un viaje de egresados estar con ellos y conocí personas increíbles”.

La despedida dejó un clima de abrazo colectivo. Entre aplausos, miradas emocionadas y palabras de aliento, quedó la sensación de que Sofi Martínez se fue antes de lo que muchos esperaban, pero con el cariño ganado y el reconocimiento de haber aprendido, arriesgado y disfrutado cada instancia dentro de la cocina más famosa del país.