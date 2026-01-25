Nicki Nicole no eligió una foto producida ni un video pensado para impactar. Apareció desde su casa, en un registro cotidiano, y dejó que la imagen hablara antes que cualquier anuncio. La decisión fue suficiente para que su nombre volviera a circular con fuerza y para que muchos se detuvieran en un detalle poco habitual en el mundo del pop.

La artista rosarina compartió una historia en Instagram donde se mostró sin maquillaje y lo aclaró desde el inicio, con un tono directo y sin vueltas. “Este video fue grabado a cara lavada, sepan entender”, dijo, anticipándose a las lecturas y marcando el clima íntimo del mensaje. Lejos de generar distancia, el gesto produjo el efecto contrario.

Ver a Nicki Nicole sin filtros ni producción despertó una reacción inmediata entre sus seguidores. Acostumbrados a verla en escenarios internacionales, videoclips o alfombras rojas, muchos celebraron la naturalidad del momento y destacaron la cercanía que transmitió con esa elección.

El motivo del video no era menor. En ese mismo mensaje, Nicki Nicole se refirió a uno de los hitos más importantes de su carrera: su próxima presentación en el Teatro Colón. “Falta menos de un mes para el Teatro Colón. Los preparativos son mágicos, increíbles, hermosos, muy bonitos”, expresó, dejando ver la emoción que le genera ese desafío.

Sin entrar en detalles, la cantante dejó en claro que el show será especial y que el trabajo detrás viene siendo intenso. “Realmente creo que van a ser muy felices en esa fecha. Estamos preparando algo muy hermoso. No quiero hablar más, no quiero spoilear”, agregó, eligiendo cuidar la sorpresa antes que adelantar demasiado.

En ese mismo tono, Nicki Nicole habló de su vínculo con el proceso creativo y del nivel de exigencia con el que encara cada proyecto. “Sepan que acá del otro lado estoy yo con mi súper exigencia y mi obsesión por el proceso creativo, dándolo todo con el equipo para que eso sea lo más mágico que existe”, afirmó, dejando entrever cuánto se involucra en cada paso.

Antes de cerrar, también mencionó lo que se viene en lo inmediato. Contó que en los próximos días viajará a los premios Grammy y bromeó con los mensajes que recibe a diario. “Ya sé que está agotado, dejen de putearme por mensajes de si voy a hacer otro”, lanzó entre risas. Sin maquillaje y sin poses, Nicki Nicole dejó una postal distinta que sorprendió por lo simple y por el momento profesional que atraviesa.