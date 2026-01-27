Después del repechaje que reordenó el tablero, MasterChef Celebrity volvió a marcar una salida definitiva y dejó en claro que, a esta altura del certamen, cualquier desliz puede ser terminal. La eliminada fue Esther Goris, quien no logró entrar en el ritmo de la competencia y sólo duró una semana en el reality.

La gala propuso un desafío técnico exigente: pastas de distintos colores acompañadas por una salsa acorde. Hubo masas teñidas con tinta de calamar, espinaca, remolacha y cúrcuma, una consigna que puso el foco en la precisión, el punto de cocción y la armonía de sabores. El clima de tensión atravesó toda la jornada y se notó en más de una estación.

En el grupo de mejor rendimiento se ubicaron el Chino Leunis e Ian Lucas, quienes lograron platos sólidos y bien ejecutados. Las devoluciones del jurado destacaron la concentración y el nivel técnico, asegurándoles una semana más dentro del reality.

En una zona intermedia quedaron Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking. Si bien cumplieron con la consigna, el jurado marcó faltantes de intensidad en colores y sabores. Aun así, alcanzaron el estándar mínimo para continuar.

La definición se concentró en dos nombres. Esther Goris, que había logrado ingresar al programa gracias al repechaje, no consiguió llegar al nivel de sus compañeros. El nerviosismo la acompañó durante toda la prueba y su pasta bicolor presentó problemas de cocción, además de una salsa escasa que terminó inclinando la balanza en su contra.

Muy cerca de la eliminación quedó Maxi López. Su plato no logró destacarse pese al uso de ingredientes costosos y recibió una devolución dura del jurado, en lo que funcionó como un verdadero tirón de orejas de cara a la recta final. Pese a ello, logró salvarse, pero quedó advertido de que no hay margen para improvisar.

Al momento de despedirse, Esther Goris eligió un tono agradecido y sereno. “Desde ya muchas gracias por la comprensión, por la ayuda que han tenido mis compañeros, los chef, Wanda en el mercado, todos me han ayudado, la verdad que es todo gratitud y me encantó estar acá”, expresó, cerrando su paso por el programa.

Por su parte, Maxi López también tomó la palabra tras la tensión vivida. “Llegué hasta acá, para mí es todo un logro”, dijo, y sumó: “Por ahí esto me sirve para seguir apretando y empezar la próxima semana bien arriba”. Así, Esther Goris se convirtió en la primera eliminada definitiva luego del repechaje.