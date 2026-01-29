La confirmación de la fecha de inicio de no fue el único anuncio que agitó el aire televisivo en los últimos días. Mientras Santiago del Moro ponía en marcha la cuenta regresiva, en LAM, el foco se corrió hacia Gran Hermano: Generación Dorada y, con ese movimiento, aparecieron los primeros nombres propios.

El clima fue de revelación progresiva. No se trató de una lista cerrada ni de un anuncio formal, sino de datos que comenzaron a encajar entre sí. En el estudio, Ángel de Brito habilitó la palabra y el tema se instaló rápidamente como uno de los grandes interrogantes de la temporada: quiénes podrían ingresar a la nueva edición del reality de Telefe.

Uno de los aportes centrales llegó desde Pilar Smith, que conoce los pasillos del canal y las dinámicas previas a este tipo de lanzamientos. Con esa información de primera mano, empezaron a circular nombres que no pasaron desapercibidos y que, en algunos casos, sorprendieron incluso a los panelistas.

“Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece“, fue la frase que abrió la lista y marcó el tono de lo que vendría después. Luego apareció Alejandra Majluf, actriz con fuerte presencia en los años 90, cuyo nombre volvió a sonar con fuerza. Según se comentó al aire, ya habría realizado las fotos promocionales, un detalle que suele ser clave cuando el ingreso está más avanzado de lo que se admite públicamente.

El listado sumó después a Kennys Palacios, conocido por su cercanía con Wanda Nara. Su posible participación fue presentada como una de las cartas más picantes del formato, tanto por su perfil mediático como por el tipo de exposición que podría generar dentro de la casa.

También se mencionó a Franco Poggio, pareja de Lizardo Ponce, señalado como uno de los nombres menos conocidos del grupo pero con chances concretas de ingresar. A esa revelación se sumó Inés, ex participante de Survivor, a quien, según contaron, ya se la vio dentro del canal realizando las fotos correspondientes.

Por último, apareció Emanuel Di Gioia, ex Gran Hermano 2011, recordado por el fuerte cruce que mantuvo en su edición con Jorge Rial. Su eventual regreso al universo del reality aportaría un componente nostálgico y, a la vez, polémico.

Mientras tanto, Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene fecha confirmada y la expectativa crece. La lista todavía no está cerrada, pero los primeros nombres ya empezaron a circular y dejaron en claro que el reality se prepara para volver el 23 de febrero con una mezcla de sorpresa, pasado mediático y nuevas tensiones listas para explotar.