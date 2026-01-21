¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
Música en vivo

Un show íntimo en Mood Live: Diego Frenkel recorre las canciones que marcaron su vida

El músico argentino se presentará este viernes 31 de enero en Mood Live, con un show íntimo que recorre canciones clave de su carrera y versiones de autores que marcaron su camino artístico.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 17:00
Este 31 de enero, Diego Frenkel llegará a Neuquén para presentar su espectáculo “A través de otras canciones” en el escenario de Mood Live, ubicado en Ministro González 40.
La apertura de puertas será a las 20, mientras que el show comenzará a las 21.

En “A través de otras canciones”, Frenkel propone un recorrido sensible por las músicas que marcaron su vida y su obra. El repertorio incluye composiciones propias de distintas etapas de su carrera —La Portuaria, Belmondo y su trayectoria solista— junto a versiones de autores que dejaron una huella en su desarrollo artístico y personal.

El espectáculo se presenta en un formato cercano y minimalista, donde el eje está puesto en la palabra, la melodía y la emoción. La propuesta invita a volver a escuchar las canciones desde el presente, sin apoyarse en la nostalgia, priorizando la conexión directa entre el artista y el público.

Por dónde adquirir las entradas del evento

Las localidades para el show de Diego Frenkel en Neuquén están a la venta de manera anticipada a través de la plataforma Flashpass.

Tags
