Este 31 de enero, Diego Frenkel llegará a Neuquén para presentar su espectáculo “A través de otras canciones” en el escenario de Mood Live, ubicado en Ministro González 40.

La apertura de puertas será a las 20, mientras que el show comenzará a las 21.

En “A través de otras canciones”, Frenkel propone un recorrido sensible por las músicas que marcaron su vida y su obra. El repertorio incluye composiciones propias de distintas etapas de su carrera —La Portuaria, Belmondo y su trayectoria solista— junto a versiones de autores que dejaron una huella en su desarrollo artístico y personal.

El espectáculo se presenta en un formato cercano y minimalista, donde el eje está puesto en la palabra, la melodía y la emoción. La propuesta invita a volver a escuchar las canciones desde el presente, sin apoyarse en la nostalgia, priorizando la conexión directa entre el artista y el público.

Por dónde adquirir las entradas del evento

Las localidades para el show de Diego Frenkel en Neuquén están a la venta de manera anticipada a través de la plataforma Flashpass.