La polémica entre Verónica Lozano y Sofía “La Reini” Gonet sumó un nuevo y picante capítulo luego del fuerte descargo que realizó la influencer tras su paso por Cortá por Lozano. Lejos de esquivar el tema, la conductora decidió salir a hablar y lo hizo sin filtros en Intrusos, donde dio su versión de los hechos y lanzó frases que rápidamente se viralizaron en redes sociales y portales de espectáculos.

Todo comenzó con la visita de Sofía Gonet al programa de Telefe, una entrevista que quedó marcada por la incomodidad. Tras la emisión, la influencer aseguró que se sintió “humillada” y cuestionó el enfoque de la nota, que no giró únicamente sobre su participación en MasterChef, sino que puso el foco en su vínculo con Homero Pettinato, algo que no esperaba y que generó un fuerte malestar.

Ante ese escenario, Verónica Lozano explicó cómo vivió ella la situación en vivo. “Cuando estuvo en el diván no me di cuenta que la había pasado mal”, afirmó, y reconoció que recién después comprendió que la invitada tenía otras expectativas sobre la entrevista. Incluso admitió que, con el diario del lunes, entendió que la nota no fluyó como esperaban.

Sobre los rumores de gritos y escándalos detrás de cámara, la conductora fue cauta pero clara. “Se habló de gritos, yo no los escuché”, aseguró, aunque deslizó que la influencer estaba visiblemente enojada y que el conflicto habría continuado fuera del aire con la producción o su entorno.

Lejos de aceptar la acusación de “emboscada”, Lozano fue contundente. “Nosotros no hacemos emboscadas”, sentenció, defendiendo el estilo del programa. Además, remarcó que los temas abordados forman parte de la exposición mediática de Gonet, tanto por su paso por MasterChef como por su relación con Homero Pettinato.

La conductora también reveló que la nota se levantó antes de lo previsto. “No estaba midiendo y decidimos levantarla”, explicó, y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de una futura invitación, buscando bajar la tensión y mostrar predisposición al diálogo.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando Verónica Lozano reaccionó al descargo posterior de la influencer. “No hablé con ella, la quiero agarrar a la pendeja, si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara”, lanzó, generando un inmediato revuelo.

A modo de cierre, la conductora hizo una lectura más fría del escándalo. Señaló que Sofía Gonet fue inteligente al capitalizar la situación, ya que, aunque la entrevista no funcionó, la repercusión mediática la dejó en el centro de la escena y multiplicó su visibilidad.