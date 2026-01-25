Gloria Carrá habló de una decisión que marcó su identidad artística desde la infancia y explicó, con detalles personales, por qué eligió cambiar su apellido cuando todavía era una nena.

La revelación surgió durante su paso por La noche de Mirtha (El Trece), donde la actriz repasó sus inicios y volvió sobre una etapa de exposición temprana que la obligó a tomar decisiones inesperadas para alguien de su edad. “Yo vengo de Lanús, nadie en mi familia tiene que ver con lo artístico pero yo cantaba y bailaba en todas las fiestas de la familia y el colegio”, contó al comenzar el relato.

Ese impulso artístico fue acompañado por su entorno familiar y rápidamente se transformó en trabajo. “Mi abuela le dijo a mi mamá: llevá a la nena a ver si queda. Y a partir de ahí no paré de trabajar. Empecé a los 8 años con Señorita maestra y seguí, hice muchas cosas”, recordó, marcando el inicio de una carrera que creció casi al mismo ritmo que su popularidad.

Fue justamente esa exposición temprana la que puso en jaque su apellido real. Gloria Carrá explicó que su verdadero apellido es Currá, poco común y fácil de rastrear en una época donde la privacidad no era una prioridad. “Yo le debo mi apellido a Darío Vitori, porque mi apellido verdadero es Currá, pero en ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido”, relató.

La consecuencia fue inmediata y agotadora. “Cuando yo hacía Señorita Maestra, buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos, tres de la mañana: ‘¿Está Meche?’”, explicó, dando cuenta de cómo los llamados constantes empezaron a invadir la intimidad familiar.

Ante esa situación, la primera reacción fue pensar en cambiar el número de teléfono de la casa. Sin embargo, una sugerencia inesperada terminó definiendo algo mucho más profundo. “Mi mamá un día dijo ‘voy a tener que cambiar el número de teléfono’. Estábamos en un ensayo con Darío Vittori y él dijo: ‘No, no cambies el número de teléfono, cambiate el apellido’”, recordó.

La solución fue mínima, pero simbólica. “Yo era chiquita. Y me dijo: ‘cambia una letra nada más, ponete Carrá’, y dije bueno”, contó, dejando en claro que no se trató de un gesto grandilocuente, sino de una decisión práctica que con el tiempo se volvió identitaria.

Hoy, con otra mirada, Gloria Carrá resignifica ese cambio. “En Instagram dice Currá porque es mi apellido y significa trabajo y yo trabajo desde los 8, así que creo que me representa”, cerró, conectando su nombre real con una historia personal atravesada por el esfuerzo y la vocación.

Lejos de una estrategia de marketing, el cambio de apellido fue una forma de protección y, al mismo tiempo, el primer paso para construir una identidad propia. Una decisión tomada en la infancia que, muchos años después, todavía explica quién es y de dónde viene.