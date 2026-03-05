La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a explotar con un nuevo enfrentamiento entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento, dos participantes que desde hace días mantienen un vínculo cargado de tensión. Todo se desató cuando el exfutbolista ingresó a la habitación de las mujeres para dormir una siesta sin saber que la actriz se estaba bañando, lo que generó un momento incómodo que terminó en reproches y comentarios cruzados.

El episodio comenzó cuando Brian Sarmiento buscaba un lugar tranquilo para descansar. En su habitación se estaba realizando una reunión entre varios jugadores y no podía dormir. Fue entonces cuando Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, le ofreció su cama para que pudiera relajarse un rato. “La mía es la última, vas y duermes para el rincón”, le dijo la chilena.

El exjugador aceptó la propuesta y se dirigió al cuarto femenino. Golpeó la puerta y Carmiña Masi lo dejó pasar. Allí se acomodó en la cama mientras la participante paraguaya lo arropaba e incluso le colocaba un antifaz para facilitar su descanso. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que Andrea del Boca salió del baño y se encontró con la escena.

La reacción de la actriz fue inmediata. “¡Qué susto! ¿Cuándo entraste?”, lanzó Andrea del Boca, sorprendida al ver a Brian Sarmiento en la habitación. El exfutbolista explicó que llevaba un rato durmiendo allí y que había pedido permiso. “Le pregunté a las chicas y me dijeron que no tenían problema”, se justificó.

Sin embargo, la explicación no convenció del todo a la protagonista de Perla Negra. “A mí no me dijeron nada, y yo también duermo acá”, respondió Andrea del Boca, dejando en claro su molestia. Brian Sarmiento intentó calmar la situación: “No sabía que te habías ido a bañar, si no, obviamente iba y te decía”, aseguró antes de pedir disculpas.

La tensión continuó luego en la cocina, donde Yanina Zilli recibió al exfutbolista con ironía. “Le puse mucho comino”, comentó, en clara referencia al conflicto previo entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento. La actriz reaccionó con humor frente a las cámaras y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Me encanta, me encanta. Me Río de Janeiro. A mamá mono con banana verde”.

En ese mismo espacio, Brian Sarmiento volvió a referirse a su mala relación con Andrea del Boca. “Esto viene de lo del comino, la tiene conmigo, sabía que me hacía mal”, sostuvo, convencido de que la actriz actúa a propósito. “No puede ser tan vigilante”, agregó mientras conversaba con Yanina Zilli.

Por su parte, Andrea del Boca también expresó sus sospechas en una charla con Daniela De Lucía. “Está buscando conflicto, roña, como lo quieras llamar. Me parece que él tiene algo personal conmigo”, analizó. Así, el enfrentamiento entre la actriz y Brian Sarmiento sumó un nuevo capítulo dentro de Gran Hermano Generación Dorada, donde la convivencia ya se volvió una verdadera bomba.