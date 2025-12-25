Wanda Nara volvió a ser noticia en plena Navidad tras mostrar en redes sociales el impactante regalo que recibió durante su festejo en Uruguay, más precisamente en José Ignacio. La empresaria y conductora eligió pasar la Nochebuena en ese exclusivo destino junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto López, mientras que las más pequeñas celebraron la fecha en la Argentina con su papá, Mauro Icardi.

Instalada en una amplia y lujosa casa con vista directa al mar, Wanda Nara compartió distintas postales del 24 de diciembre a través de sus Instagram Stories. Piscina, clima veraniego y una intimidad familiar relajada marcaron el tono de una celebración distinta, lejos del ruido mediático, pero sin perder el glamour que la caracteriza.

A la mesa navideña también se sumó su actual pareja, Martín Migueles, quien acompañó a la familia en una noche especial. La velada incluyó risas, platos típicos y un detalle que llamó la atención: el asado estuvo a cargo de Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara, quien se mostró muy activo durante toda la jornada.

Además, la celebración tuvo un tinte familiar ampliado, ya que Zaira Nara también dijo presente junto a sus hijos, Malaika y Viggo. Las imágenes reflejaron un clima distendido y cercano entre hermanos, reforzando la postal de unión en una fecha tan significativa.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó pasada la medianoche. Fiel a su estilo, Wanda Nara mostró el regalo que encontró bajo el arbolito: una exclusiva cartera Hermès Kelly Picnic, uno de los modelos más codiciados de la prestigiosa casa francesa.

El bolso, confeccionado en mimbre natural (osier) y cuero, con herrajes metálicos, es una pieza de colección reservada únicamente para clientes VIP de Hermès. Según trascendió, su valor en boutique oscila entre los 35.000 y 45.000 dólares, convirtiéndolo en uno de los regalos más lujosos de la Navidad farandulera.

En las imágenes que compartió la conductora de MasterChef, también se pudieron distinguir otros productos de lujo de la misma firma, lo que volvió a confirmar el vínculo de Wanda Nara con las marcas más exclusivas del mundo. Una vez más, logró que una celebración íntima se transformara en tema de conversación nacional.