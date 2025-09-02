Daiana Cárdenas y su “senda” en el norte neuquino: turismo consciente sobre dos ruedas

En Varvarco, en el corazón del norte neuquino, Daiana Cárdenas convirtió sus miedos en impulso y puso en marcha un proyecto que combina naturaleza, turismo y transformación personal. Desde marzo de este año, está habilitada como prestadora de cicloturismo por el Ministerio de Turismo de la Provincia, y también como guía de sitio en Áreas Naturales Protegidas. Su emprendimiento se llama Senda, turismo consciente, y es mucho más que una propuesta de salidas en bicicleta: es una historia de fe, esfuerzo y valentía.

“Mi emprendimiento lo tengo habilitado desde el año pasado, pero nunca salí a la luz porque tenía un poco de miedo... Me habilité como guía, conseguí el crédito para comprar las bicis y eso me superó. Sentí que era mucho para mí sola”, comenta Daiana.

A través del programa MiPyme Turismo, impulsado por el Ministerio de Turismo, Daiana accedió a un crédito que fue clave para profesionalizar su idea. “Vi una publicación sobre financiamientos y me animé a preguntar. Me sugirieron habilitarme como prestadora, y con eso pude comprar cinco bicicletas, cascos, luces e infladores”, cuenta. Si bien antes ya había intentado comenzar con dos bicicletas usadas adquiridas con un crédito personal, fue recién con esta nueva etapa, formalizada y equipada, que Daiana sintió que Senda podía volverse real. “De a poco voy concretando mis sueños, liberando mis miedos”, dice emocionada.

Y el nombre no fue elegido al azar. Durante una reunión en su iglesia, una Biblia abierta fue el disparador. “Mis ojos se fueron directo a una palabra: ‘senda’. Sentí que Dios me estaba diciendo que ese era el nombre y que me iba a bendecir por eso”.

El primer gran paso de Senda será en el Trail del Bosque, un evento deportivo que se realizará en Huinganco del 19 al 21 de septiembre. Daiana ofrecerá alquiler de bicicletas y salidas guiadas por la localidad, con dos circuitos pensados para todos los niveles: uno tranquilo por el pueblo, y otro hacia Charra Ruca, un sendero con historia y belleza natural. La experiencia está pensada al detalle: cada bicicleta incluirá casco, kit de reparación, bandolera refractaria, y posiblemente una barrita de cereal de un emprendimiento local y una botella de agua. “Quiero que sea una experiencia completa, cuidada y consciente”, explica.

Antes del Trail, Daiana también impulsó una propuesta para su comunidad. El 13 y 14 de septiembre, dictará en el Salón de las Historias de Varvarco un taller gratuito de reparación y mantenimiento de bicicletas, abierto a personas desde los 10 años.

“Ya se inscribieron vecinos de Las Ovejas, Andacollo y Varvarco. Hay muchas mujeres, y eso me pone feliz, porque a veces sentimos que el mundo de la bici no nos pertenece. Pero sí nos pertenece”, afirmó.

El taller, articulado con la municipalidad, incluye nociones básicas, certificado de participación, sorteos de remeras de ciclismo, y una bicicleta que será donada a un niño de la localidad gracias al programa Voy en Bici. Hoy, con Senda, turismo consciente, Daiana Cárdenas demuestra que el norte neuquino no solo guarda paisajes únicos, sino también historias inspiradoras. Historias de mujeres que eligen pedalear más allá del miedo para abrir su propio camino.