Más de 900 chicos participarán del primer “Dino Kids” en el Parque de los Dinosaurios

Con más de 900 niños y niñas inscriptos, este sábado se realizará en el Parque de los Dinosaurios la primera edición del “Dino Kids”, una carrera recreativa impulsada por la Municipalidad de Neuquén para fomentar hábitos saludables, la actividad física y el disfrute familiar de los espacios públicos. La jornada comenzará a las 11 de la mañana, aunque desde las 9:30 se entregarán las remeras y se realizarán las actividades de entrada en calor. Los circuitos estarán divididos por edades y distancias: 500, 1000 y 1500 metros, y todos los participantes recibirán una medalla finisher como recuerdo.

El secretario de Vinculación Estratégica de Neuquén, Mauricio Serenelli, anunció en declaraciones al programa “La primera mañana” que se emite por AM550, que este sábado se realizará la primera edición del “Dino Kids”, una carrera recreativa infantil que reunirá a más de 900 niños y niñas en el Parque de los Dinosaurios, ubicado en Rufino Ortega y Novella.

El evento, organizado por la Municipalidad de Neuquén, forma parte de las políticas de promoción de hábitos saludables y actividad física en las infancias. “La idea es seguir generando el concepto de utilizar los espacios públicos en forma cuidada, disfrutar la naturaleza y fortalecer la vida activa desde pequeños”, señaló Serenelli.

Expectativas superadas

El funcionario destacó que la convocatoria superó ampliamente las expectativas iniciales: “Pensábamos en unos 200 chicos y ya tenemos más de 900 inscriptos. Incluso se sumarán grupos de Regina, Cinco Saltos, Centenario, Plottier y Roca”. Además, explicó que quienes no lograron inscribirse previamente podrán acercarse al parque y participar, ya que la organización está preparada para recibir hasta 1200 niños. “Es una actividad recreativa, no competitiva, pensada para disfrutar en familia”, remarcó.

El funcionario también subrayó la importancia de mantener los espacios públicos activos todo el año. “La mejor forma de cuidar una obra es usándola. Cuando las familias disfrutan los parques y las actividades, los espacios se valoran y se conservan mejor”, aseguró. El “Dino Kids” se suma al calendario de eventos municipales que promueven la vida saludable, la recreación familiar y el uso responsable del espacio público, en línea con otras propuestas recientes como Octubre Rosa y las jornadas deportivas en el Parque Norte y el Balcón del Valle.

