En menos de 24 meses, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiguió recuperar 500 propiedades usurpadas, restituyendo los inmuebles a sus legítimos propietarios como parte de una política orientada a hacer cumplir la ley y proteger la propiedad privada, según detalló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves en el edificio conocido como el “Elefante Blanco”, ubicado en el barrio de Belgrano, Macri subrayó que “en Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley y defender la propiedad privada. No cambiaron las leyes, lo que cambió fue la decisión política”.

El mandatario estuvo acompañado por propietarios que recuperaron sus inmuebles, además del ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro. El “Elefante Blanco”, un edificio de 12 pisos y tres cuerpos en Olazábal 3432, estuvo ocupado durante seis décadas y fue desalojado en enero de este año.

Las propiedades recuperadas

Entre los casos más emblemáticos de recuperación se encuentran la Casa Blaquier, situada en el Casco Histórico, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, que había sido ocupada por 20 años, una sección del Mercado de Bonpland en Palermo, y un terreno de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan, que era utilizado irregularmente como campo deportivo por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

Además, se devolvieron propiedades en diversos barrios porteños como Constitución, San Telmo, Flores, Almagro, La Boca, Villa Crespo, Barracas, Once y Villa del Parque, donde se encontraba “La Lechería”, otro predio recuperado.

El jefe de Gobierno destacó que “en menos de dos años recuperamos 500 propiedades, una por día hábil. En la gestión anterior se hacían 30 al año, como mucho. Detrás de cada propiedad hay una historia, una familia, un vecino que recuperó lo que era suyo. Esa tranquilidad la vamos a defender y sostener: no vamos a tolerar que ninguna propiedad vuelva a ser usurpada”.

El operativo número 500 tuvo lugar en un antiguo hotel en Chile 1228, barrio de Monserrat, ocupado por personas que subarrendaban habitaciones en condiciones precarias, sin servicios básicos y con graves daños estructurales. La denuncia fue presentada por Luciana Palacio, heredera del inmueble, quien informó que la usurpación databa de hace 18 años. La Fiscalía Nº 21 intervino desde agosto, lo que derivó en un operativo conjunto con la Policía de la Ciudad y personal de Espacio Público, Higiene Urbana, Emergencias, Bomberos y la Red de Atención.

Macri enfatizó que “cuando un lugar es usurpado todo lo que sucede alrededor es malo. Se multiplican el narcomenudeo, la trata, los delincuentes escondidos, los robos en los barrios. Por eso nunca vamos a justificar un delito ni relativizar la ley. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta, el esfuerzo se valora y el Estado está del lado de quienes cumplen”.

El jefe de Gobierno también valoró la colaboración de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, que trabajan de forma constante para posibilitar la recuperación de propiedades. Indicó que los barrios con mayor cantidad de operativos fueron Balvanera (65), La Boca (39), Almagro (28), Barracas (24) y Constitución (23).

De forma paralela, la administración porteña intensificó los controles contra la venta ilegal en la vía pública, realizando 12 megaoperativos que afectaron a unos 18 mil manteros en zonas como Once, Flores (especialmente avenida Avellaneda), Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra y Mataderos.