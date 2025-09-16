Dentro de su larga y pronunciada crisis institucional, San Lorenzo afronta un día clave tras el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia: la Secretaría General convocó a una reunión de Comisión Directiva donde se debatirá la continuidad del presidente o una posible acefalía que ponga la conducción en manos de una Comisión de Transición y un posterior llamado a elecciones.

En el orden del día de esta reunión figuran como temas principales el tratamiento de la vuelta de Moretti tras levantar su licencia y las renuncias de miembros de la CD que se dieron en los últimos días, incluyendo la del secretario Martín Cigna, quien durante el fin de semana denunció que le falsificaron su firma en la declaración jurada del listado de dirigentes azulgranas que concurrieron al Cilindro en el clásico ante Racing del viernes pasado.

Mientras tanto, se espera que a la sede del Cuervo vayan llegando un importante número de hinchas autoconvocados, en su mayoría para manifestarse en contra de Moretti pero en general para repudiar la crisis institucional de un San Lorenzo cuya feroz interna dirigencial tiene al club preso de una situación que desde hace mucho tiempo no permite el avance institucional y afecta cada vez más su desarrollo económico y deportivo.

Qué puede pasar en la reunión

Si Moretti lograra revertir su licencia, se espera que se produzcan renuncias masivas en la CD, lo que llevaría a la acefalía del club. En ese caso, también se llamaría a elecciones anticipadas, pero en un clima de mucha mayor confrontación con la actual dirigencia y no dentro de una Comisión de Transición acordada por todas las partes.

Varios miembros de la actual dirigencia ya presentaron su renuncia, aunque aún no fueron aprobadas oficialmente. Entre las más resonantes figura la de Julio Lopardo, vicepresidente que ejerció funciones presidenciales durante la licencia de Moretti. Sobre este punto, Cigna expresó: "Desde mi interpretación, y la que hacen la mayoría de los abogados vinculados a San Lorenzo, el presidente es Lopardo. Primero, porque no se aprobó todavía el levantamiento de la licencia de Moretti; y, por otro lado, porque tampoco se aprobó su renuncia a la vicepresidencia".

Cigna denunció a Moretti por la falsificación de su firma.

Sobre el conflicto por la denuncia del Secretario contra Moretti por presunta falsificación de su firma en una declaración jurada presentada ante Aprevide antes del partido frente a Racing, el dirigente dijo: "No firmé ese documento ni ningún otro desde que presenté la renuncia. Constituye una situación compleja, primero porque constituye un delito; pero, por otro lado, esto da la pauta que no sé qué están firmando ni para qué está usando mi firma Marcelo Moretti".

Mientras vive esta crisis institucional y una gran incertidumbre sobre la conducción del club, San Lorenzo mantiene la pelea en la Zona B del Torneo Clausura. A pesar de la derrota ante Racing del viernes, el Ciclón se ubica quinto con 12 puntos y está dentro de los clasificados a octavos de final, a seis puntos de River, que comanda el grupo.