El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber decidido atacar Venezuela después que The Wall Street Journal y el Miami Herald lo afirmasen. "No", respondió Trump a bordo del Air Force One cuando un periodista le hizo la pregunta sobre si pensaba en ataques de ese tipo. Estados Unidos ha desplegado ocho buques de la Armada estadounidense en el Caribe, ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región, una fuerza militar masiva que, según insiste Washington, tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas.

Washington inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha causado la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible. La administración Trump considera que las pequeñas embarcaciones son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero los expertos afirman que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes conocidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha llevado a cabo múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B volando cerca de la costa de Venezuela, la más reciente de las cuales tuvo lugar el lunes.

Las tensiones regionales se han recrudecido como consecuencia de los ataques y el aumento de la presencia militar, y Venezuela afirma que Estados Unidos está conspirando para derrocar al presidente Nicolás Maduro, quien ha acusado a Washington de "fabricar una guerra”.

