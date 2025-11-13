La madrugada del miércoles se registró una tragedia en Arequipa. Un colectivo cayó a un abismo de 200 metros después de impactar con una camioneta Toyota Hilux. El saldo del accidente fue devastador: 37 personas muertas y más de 20 heridos. El conductor de la camioneta que chocó contra el autobús dio positivo a la prueba de alcohol.

El accidente ocurrió en una zona conocida por su peligrosidad debido a la complejidad del terreno y la sinuosidad de su trazado. La visibilidad era limitada en el momento del siniestro, lo que contribuyó a la magnitud del desastre. Las labores de rescate fueron complicadas por la inaccesibilidad del área, donde los equipos de emergencia tuvieron que hacer descensos arriesgados para llegar al fondo del barranco.

El Gerente Regional de Salud de Arequipa, Walter Oporto, confirmó que la cifra de víctimas fatales había ascendido a 37 personas: 36 fallecidos en el lugar del accidente y un deceso más en el centro de salud de Ocoña. El funcionario detalló que el personal de bomberos logró acceder hasta el fondo del barranco y localizar a las víctimas entre los restos del autobús de dos pisos.

Las tareas de rescate culminaron al mediodía del miércoles, con el apoyo de la Policía y bomberos, quienes coordinaron el traslado de los cuerpos y la atención de los heridos. Se utilizó un cargador frontal para el transporte de los cadáveres hasta la vía principal, donde se procedió con su traslado a las morgues correspondientes.

Este accidente recuerda otros fatales hechos ocurridos en el mismo tramo de la Panamericana Sur, como el que tuvo lugar en 2018, cuando un siniestro similar dejó 40 muertos. La peligrosidad de este sector, sumada a las condiciones climáticas y de visibilidad en la madrugada, son factores recurrentes en estos trágicos sucesos. La comunidad exige medidas más estrictas en cuanto a seguridad vial en la zona, con el objetivo de evitar que accidentes de esta magnitud se repitan en el futuro.

Según fuentes policiales, el conductor de la camioneta que chocó contra colectivo dio positivo a la prueba de alcohol. El conductor de la camioneta fue identificado como Henry Bandi Rey Apaclla Ñaupari de 35 años, quien se encuentra con politraumatismos en el Hospital de Camaná bajo custodia policial.

