Rusia lanzó un ataque combinado masivo contra Kiev provocando incendios y dañando edificios residenciales en muchos distritos de la capital, según declaró el alcalde Vitali Klitschko. Al menos cuatros personas fallecieron y otras 26 resultaron heridas, incluidos -según las autoridades- miembros de los equipos de emergencia que respondían a los múltiples ataques, una práctica que se está convirtiendo en habitual por parte del Kremlin.

Cinco personas fueron hospitalizadas, entre ellas un hombre en estado crítico y una mujer embarazada, después de que sonaran en la ciudad una serie de potentes explosiones y se activaran las defensas antiaéreas. Según Klitschko, al menos 11 edificios residenciales de varias plantas repartidos por varios distritos fueron alcanzados en el ataque.

En los distritos de Shevchenkivskyi y Holosiivskyi, la caída de escombros provocó un incendio en una zona abierta cerca de un centro médico y en el interior de un edificio no residencial. Las autoridades instaron a los residentes a permanecer en refugios hasta que se levantara la alerta antiaérea. Las autoridades municipales advirtieron de la posibilidad de cortes de electricidad y agua.

En la región circundante, los ataques rusos dañaron infraestructuras críticas y viviendas particulares, hiriendo al menos a seis personas, declaró el jefe regional Mykola Kalashnyk. Un hombre de 55 años de Bila Tserkva sufrió quemaduras térmicas y fue hospitalizado, añadió. También se registraron ataques en otras partes de Ucrania, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques se producen mientras Rusia avanza en el sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas se han retirado de varios pueblos de Zaporiyia en medio de encarnizados combates contra las fuerzas rusas.

En las últimas cuatro semanas, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la captura de nueve asentamientos y pueblos en Donetsk: ocho en la región de Zaporiyia, siete en la región de Dnipropetrovsk y cinco en la región de Járkov. Sin embargo, la corrosiva guerra de desgaste de Rusia ha sido costosa en términos de bajas y de daños, y Ucrania se ha limitado a obtener avances graduales en el campo de batalla.