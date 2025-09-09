Argentina y España concretaron múltiples arrestos y secuestraron más de 500 kilos de cocaína

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Operativo Lusitania, una investigación internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó enviar 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial con destino a Europa. El operativo incluyó múltiples detenciones tanto en Argentina como en España.

Bullrich explicó que el torno industrial fue utilizado como fachada para transportar los estupefacientes. Según la ficha técnica, el equipo debía pesar 3.500 kilos, aunque en la documentación de exportación figuraban 4.000 kilos, diferencia vinculada a los 510 kilos de cocaína ocultos dentro de la máquina.

La investigación determinó que el objeto fue enviado desde Argentina en mayo de 2025, y que fuerzas de tres países coordinaron tareas de campo. En España, la inspección permitió detectar 444 ladrillos de cocaína, mientras que en ambos territorios se realizaron allanamientos, que derivaron en nueve detenciones y en la incautación de dinero y otros elementos clave para el expediente.

La ministra, candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, destacó la cooperación internacional: “Es un logro muy importante para la Argentina y para la cooperación internacional”. Según el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier, la droga incautada tiene un valor estimado de 20 millones de euros.

En la presentación por videoconferencia participaron autoridades de ambos países, entre ellas Percy Pizarro Ramón, director encargado de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Argentina, y Hebert Troya Acha, jefe de la División de Investigaciones Especiales. Desde España estuvieron presentes la inspectora jefa María Dolores González, jefa de la Sección 4 de la Brigada Central de Estupefacientes, y el inspector jefe Luis Villabona, jefe de GRECO Málaga.

El Operativo Lusitania se consolida como un ejemplo de coordinación internacional en la lucha contra el narcotráfico y marca un avance significativo en el control de envíos ilícitos de estupefacientes.