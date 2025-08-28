El monte Shinmoe, ubicado en la isla principal de Kyushu en el suroeste de Japón, entró en erupción el jueves, generando columnas de humo que alcanzaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán, según reportes locales.

Con una altura de 1.421 metros, el volcán se encuentra entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki. La erupción se produjo a las 04:53 hora local y expulsó material volcánico a una altura de 5.000 metros por encima del cráter, un fenómeno que no ocurría desde el 3 de julio de 2023, informó la agencia Kyodo News citando a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El monte Shinmoe en Japón entra en erupción

Ante esta actividad, la JMA emitió una alerta de nivel 3 en una escala de 5, recomendando a la población no acercarse al cráter en ambas prefecturas afectadas. Esta medida busca prevenir riesgos ante posibles nuevas emisiones o eventos volcánicos.

El monte Shinmoe forma parte de los 50 volcanes activos que Japón monitorea de forma constante. Cabe destacar que esta erupción es la segunda significativa en menos de un mes, luego de que el volcán registrara actividad el 22 de junio, la primera desde junio de 2018.