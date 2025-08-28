¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Segunda erupción fuerte en menos de un mes

El monte Shinmoe en Japón entró en erupción, con columnas de humo de hasta 5.500 metros

El volcán ubicado en la isla de Kyushu activó una alerta de nivel 3 y expulsó material volcánico a gran altura, siendo la primera erupción significativa desde julio de 2023.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 12:21
El monte Shinmoe, ubicado en la isla principal de Kyushu en el suroeste de Japón, entró en erupción el jueves, generando columnas de humo que alcanzaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán, según reportes locales.

Con una altura de 1.421 metros, el volcán se encuentra entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki. La erupción se produjo a las 04:53 hora local y expulsó material volcánico a una altura de 5.000 metros por encima del cráter, un fenómeno que no ocurría desde el 3 de julio de 2023, informó la agencia Kyodo News citando a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Ante esta actividad, la JMA emitió una alerta de nivel 3 en una escala de 5, recomendando a la población no acercarse al cráter en ambas prefecturas afectadas. Esta medida busca prevenir riesgos ante posibles nuevas emisiones o eventos volcánicos.

El monte Shinmoe forma parte de los 50 volcanes activos que Japón monitorea de forma constante. Cabe destacar que esta erupción es la segunda significativa en menos de un mes, luego de que el volcán registrara actividad el 22 de junio, la primera desde junio de 2018.

