Advertencia de Trump: "es posible" que Putin invada algo más que Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempló la posibilidad de que el presidente ruso, Vladímir Putin, invada otros países tras la invasión a gran escala de Ucrania durante. Lo hizo en una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en La Haya. También dijo que las negociaciones sobre un alto el fuego en Ucrania resultaron más complicadas de lo que se pensaba y que Putin es "más difícil" de lo esperado.

A Trump le preguntaron si consideraba a Putin como un enemigo y si creía que Putin tenía ambiciones territoriales más allá de Ucrania. "Es posible", respondió el mandatario estadounidense.

"Considero que (Putin) es una persona que está equivocada", afirmó. Trump también dijo que Putin le llamó para ofrecerle ayuda en la resolución del reciente conflicto de Oriente Próximo y para actuar como interlocutor entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Putin me llamó el otro día, y me dijo: '¿Puedo ayudarte con Irán?' Le dije que no, que más bien podía ayudarme con Rusia", dijo Trump. Trump indicó que está en contacto regular con Putin, especialmente sobre Ucrania.

"Sé una cosa. A él (Putin) le gustaría llegar a un acuerdo. Le gustaría salir de esto. Es un lío para él. Le dije: 'Ayúdame a llegar a un acuerdo contigo', y creo que lo haremos pronto", declaró Trump a la prensa.

Trump afirmó que las negociaciones son "más difíciles de lo que había pensado", y que "Putin es más difícil". El líder de Estados Unidos también dijo que había mantenido una "buena" reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de la cumbre.

Trump apuntó que "vería" si EE.UU. podría suministrar a Ucrania sistemas de defensa antiaérea Patriot en el futuro. Los 32 aliados de la OTAN acordaron aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB en un plazo de diez años en la cumbre de dos días celebrada en La Haya. Trump dijo que se trataba de una "gran victoria" para Estados Unidos y Occidente, pero criticó a España por no querer pagar su parte.