Cumbre Trump-Putin: Zelenski quiere estar en la reunión y avisa que Ucrania no cederá territorio

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski rechazó la idea de que su país debe ceder territorio para poner fin a la guerra con Rusia, luego que su homólogo estadounidense Donald Trump sugirió que un acuerdo de paz podría incluir “algún intercambio de territorios”.Zelenski dijo que Ucrania “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.

Mientras tanto, funcionarios europeos y ucranianos se reunieron en Inglaterra con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para discutir cómo poner fin a una guerra que ya lleva más de tres años. Las conversaciones se llevaron a cabo después que Trump anunció que se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin incluso si éste no sostiene el diálogo con Zelenski.

Representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia y Polonia asistieron a la reunión en Kent, dijo Zelenskyy en una publicación en X, calificando las conversaciones de constructivas.

“No he escuchado a ningún socio expresar dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para asegurar que la guerra termine”, indicó Zelenski. “El presidente de Estados Unidos tiene las palancas y la determinación”.

También Zelenski desestimó la cumbre prevista entre Trump y Putin, prevista para el viernes en Alaska, advirtiendo que cualquier negociación para poner fin al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial debe incluir a Kiev. “Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, afirmó.