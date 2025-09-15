Pedro Sánchez pidió que se expulse a Israel de las competiciones internacionales

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se refirió en el Congreso español a la inédita suspensión en Madrid de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España por la las protestas violentas contra Israel. El dirigente socialista, que ha hecho de la causa palestina una de sus prioridades, consideró igualmente que, "hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional".

Antes de que tuviesen lugar las protestas en Madrid, Sánchez señaló a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.

Tras conocerse la suspensión de la competición, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Sánchez de haber incitado las manifestaciones propalestinas. Por su parte, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, ha propuesto que España no participe en la próxima edición de Eurovisión si Israel no es vetada.

El festival se celebrará en mayo de 2026 en Viena y los países deben comunicar normalmente antes de octubre si participarán o no en el certamen, aunque este año el plazo se ha ampliado, de forma excepcional, hasta diciembre.

La participación de Israel en Eurovisión podría someterse a voto en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión en su sede en Ginebra, los días 4 y 5 de diciembre.

Fuente: efe/afp