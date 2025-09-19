Israel anunció que empleará "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza y pidió a los residentes se huyan al sur

El Ejército de Israel, a través de su vocero en lengua árabe, Avichay Adraee, advirtió que empleará una "fuerza sin precedentes" en Ciudad de Gaza. Asimismo, urgió a los habitantes a huir hacia el sur, luego de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

"A partir de este momento, la carretera de Salah al-Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas", escribió Avichay Adraee en la red X.

"Por su propia seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria. No permitan que Hamás los utilice como escudos humanos", prosigue Adraee.

Fuentes: afp/efe/X