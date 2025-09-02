Se inicia la fase final del juicio a Bolsonaro: podrían condenarlo a 40 años de prisión

El histórico juicio del expresidente brasileño Jair Bolsonaro entra en su fase final cuando la Corte Suprema comience a escuchar los argumentos finales en el caso que acusa al expresidente de 70 años de orquestar un complot para permanecer en el poder después de perder su candidatura a la reelección en 2022.

La recta final del juicio, que se espera concluya el 12 de septiembre, se desarrollará bajo la atenta mirada del presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración ha prometido seguir de cerca el caso que denunció como una "caza de brujas" contra su aliado brasileño.

Trump utilizó el caso como su principal argumento para imponer aranceles generales del 50% a muchas importaciones brasileñas, sancionó al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, el juez que supervisa el proceso, y retiró las visas de la mayoría de sus colegas.

Bolsonaro ha mantenido constantemente su inocencia, incluso cuando renunció a cualquier esperanza de ser absuelto por la Corte Suprema, como le dijo a Reuters en una entrevista en julio. "Quieren condenarme", dijo.

El sábado, el juez Moraes ordenó inspecciones de todos los vehículos que salían de la residencia de Bolsonaro y reforzó la vigilancia de los alrededores para evitar cualquier fuga.

Moraes se ha convertido en un símbolo imponente de las fortalezas y debilidades de las instituciones que Bolsonaro ha atacado durante mucho tiempo. Si bien sus partidarios lo ven como un valiente defensor de una democracia joven, los críticos de derecha ven sus acciones como una persecución política motivada.

Al igual que muchos casos de alto perfil ante la Corte Suprema de Brasil, el juicio se transmitirá en vivo, atrayendo a millones de brasileños a sus televisores y teléfonos para presenciar otro capítulo dramático en la saga política profundamente polarizada del país.

La recta final del juicio culmina una investigación de años sobre las causas y el contexto de la invasión y el deterioro de los monumentos cívicos más emblemáticos de Brasil en 2023, como el Congreso y la Corte Suprema, por parte de miles de partidarios de Bolsonaro que protestaban por su derrota electoral.

El juicio también podría generar nuevas manifestaciones. El domingo, decenas de personas demostraron su apoyo a Bolsonaro frente a su casa en Brasilia, y hay otras protestas programadas para los próximos días.

Tener a Bolsonaro, un excapitán del Ejército, y a varios de sus aliados, incluidos oficiales militares de alto rango, como acusados también podría marcar un ajuste de cuentas histórico para un país que nunca ha responsabilizado a sus fuerzas armadas por liderar una dictadura violenta y corrupta de 1964 a 1985.

Si bien el tribunal podría imponer sentencias que totalicen más de 40 años, la ley brasileña generalmente permite que los delincuentes convictos sean liberados mucho antes de cumplir sus condenas completas.