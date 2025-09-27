Irán condenó a muerte a dos personas acusadas de espiar para Israel

La justicia iraní condenó a dos personas a la pena de muerte y a otras dos a prisión por sus presuntos vínculos con el servicio secreto israelí Mosad y la opositora Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Irán.

El fiscal general de la norteña provincia de Alborz, Hossein Fazeli Harkandi, explicó que los acusados fueron procesados por cargos de "guerra contra Dios", "colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)" y "propaganda contra el sistema", conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.

Asimismo, indicó que los condenados son dos hombres residentes en la ciudad de Karaj y una pareja de Isfahán que supuestamente formaban parte de una red de espionaje vinculada al Mossad y al MEK.

Según Teherán, estas personas recibieron entrenamiento en "geolocalización de lugares sensibles y construcción de proyectiles explosivos" e incendiaron instalaciones militares y públicas.

La red también habría presuntamente recibido instrucciones para atacar un centro militar en Teherán, pero fueron identificados y arrestados en mayo antes de perpetrar el ataque. Su detención tuvo lugar un mes antes de la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Desde entonces, se han disparado las condenas por espionaje a favor de Israel, y hasta la fecha al menos siete personas han sido ejecutadas, la última de ellas, Babak Shahbazi, ahorcada a mediados de septiembre.

Fuentes: afp/dpa