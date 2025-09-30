Trump le puso plazo a Hamás: "3 o 4 días" para aceptar de paz para la Franja de Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que le da a Hamás "tres o cuatro días" para responder a su plan de paz para la Franja de Gaza, que estipula que los miembros del grupo terrorista deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros roles en el gobierno.

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", declaró el líder de la Casa Blanca a periodistas cuando le preguntaron sobre algún plazo. "Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", alertó. Además, cuando se le preguntó si había margen para negociar el plan de paz, Trump respondió: "No mucho".

Hamás está examinando el plan del presidente estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza, afirmó este martes una fuente palestina cercana al movimiento terrorista. "Hamas inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina", indicó la fuente bajo anonimato.

Asimismo, sostuvo que la organización dará una respuesta "que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia".

