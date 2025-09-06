¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 06 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Desafío de Maduro

El gobierno de Trump calificó de "altamente provocador" el sobrevuelo de dos aviones de Venezuela sobre un buque de guerra de Estados Unidos

Trump advirtió que su ejército tiene autorización para derribar los aviones si lo consideran necesario.

Por Redacción

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 10:44
Estados Unidos aseguró que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de guerra estadounidense en lo que calificó como "una acción altamente provocadora". "Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo", declaró el Departamento de Defensa de EE.UU. en un comunicado.

"Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses", prosigue el comunicado.

Venezuela habría utilizado aviones de combate F-16 y el blanco de la maniobra habría sido el buque USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis de la clase Arleigh Burke, parte de la flotilla enviada recientemente por EE.UU. al sur del Caribe como parte de un esfuerzo intensificado para combatir los carteles de la droga en la región. "Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", dijo el presidente a la prensa en la Casa Blanca este viernes.

 

