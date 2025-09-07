Dos muertos y 18 heridos en otro ataque ruso a Ucrania

Una persona murió y al menos once, incluida una mujer embarazada, resultaron heridas luego de un ataque ruso con drones y misiles en Kiev. El alcalde de la ciudad afirmó que el ataque se produjo en los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi donde los impactos en los edificios generaron incendios en edificios, vehículos y en un almacén. "Ya son 11 los heridos como consecuencia del ataque enemigo contra Kiev, cinco de ellos han sido hospitalizados. A los demás los médicos les brindaron asistencia en el lugar", aseguró Klitschkó a través de su canal de Telegram.

El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) elevó posteriormente, a través de su canal de Telegram, el número de muertos en los ataques en Kiev a dos. Y confirmó que otras 18 personas resultaron heridas. Otro bombardeo en la región nororiental de Sumi dejó además una persona muerta y varias heridas, reportaron las autoridades el sábado por la noche.

"Tras un ataque enemigo en las afueras de la ciudad de Putivl, una persona ha muerto y hay heridos", entre ellos un niño de nueve años, dijo el gobernador militar regional, Oleg Grigorov, en Telegram.

Los pisos superiores del edificio del gabinete de ministros de Ucrania, sede del Gobierno en la capital Kiev, sufrieron daños en el ataque, informó la primera ministra Yulia Sviridenko.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que Rusia había lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas (más de quinientos de ellos en un solo día), cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra. El ataque de hoy suma otros 805 drones a la cuenta, en el mayor ataque aéreo desde que empezó la guerra, según la fuerza aérea ucraniana, cuyas defensas aéreas derribaron o neutralizaron 747 drones y cuatro misiles.