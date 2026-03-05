Un adolescente de 16 años denunció este miércoles al mediodía que, mientras realizaba una compra en una despensa, había dejado su celular Iphone 15 Pro Max sobre el mostrador y, en un descuido, se lo robaron. El hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén, en la intersección de Salta y Belgrano.

Según informó la Comisaría Primera, las cámaras de seguridad del comercio permitieron identificar al presunto autor del hurto. Posteriormente, el adolescente se comunicó con su propio número y la persona que atendió exigió $200.000 para devolver el dispositivo, acordando un punto de encuentro en el Cine Teatro Español.

Con los datos aportados, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y lograron demorar a un hombre de 34 años, quien tenía en su poder el teléfono sustraído. El dispositivo fue recuperado y restituido a su propietario, mientras que el detenido fue trasladado a la sede policial para los procedimientos correspondientes.