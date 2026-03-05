La provincia de Neuquén enfrentará este jueves una jornada con temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado en buena parte de su territorio, mientras que el viento se mantendrá presente, con ráfagas que podrían intensificarse hacia la noche.

En la capital provincial, se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, mínima de 12°C y máxima que alcanzará los 26°C. Durante la tarde, el viento soplará desde el este a 25-30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h al caer la noche, momento en el que el cielo se cubrirá por completo.

El centro de Neuquén mostrará condiciones similares, con mínimas que oscilarán entre 7°C y 9°C y máximas cercanas a 24°C. Allí también se espera viento del este con ráfagas de hasta 40 km/h por la tarde.

En la cordillera, la presencia de mayor nubosidad y la probabilidad de lluvias débiles hacia la tarde y la noche serán los protagonistas, impulsadas por la humedad que llega desde el Pacífico. Las temperaturas se mantendrán frescas, entre 6°C y 8°C de mínima y 18°C a 21°C de máxima, con viento moderado y ráfagas cercanas a los 40 km/h en las zonas altas.

Al norte de la provincia, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con mínimas cercanas a 6°C y máximas que podrían alcanzar los 24°C. El viento soplará desde el este con ráfagas de hasta 40 km/h durante la tarde.

La provincia vivirá un jueves con clima templado en los valles, mayor nubosidad en varias localidades y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h en algunos sectores, especialmente en Neuquén capital y localidades del este.